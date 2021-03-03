Президенту Мьянмы предъявили новые обвинения

Задержанному в ходе военного переворота президенту Мьянмы Вин Мьину предъявили два новых обвинения, сообщает Reuters со ссылкой на его адвоката Кхин Маунг Зау.

Речь идет о нарушении конституции, которое наказывается тюремным заключением на срок до трех лет. Суть второго обвинения не сообщается. Дата суда над Вин Мьином пока неизвестна, добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что он обвиняется в нарушении закона о ликвидации последствий стихийных бедствий.

Президента Вин Мьина и госсоветника Аун Сан Су Чжи задержали 1 февраля. Мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны. На фоне переворота в Мьянме идут протесты. Управление ООН по правам человека заявило, что при их подавлении погибло по меньшей мере 18 человек.

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