Правящая партия Мьянмы сообщила о задержании президента и лидера партии

Неизвестные задержали лидера правящей партии «Национальная лига за демократию» и фактическую главу правительства Аун Сан Су Чжи, а также президента страны Вина Мьина, передает Reuters заявление представителя партии.

«Я хотел бы сказать людям, чтобы они не реагировали сгоряча и поступали в соответствии с законом»,— сказал пресс-секретарь партии. Представитель партии отметил, что сам ожидает задержания.

Трансляция ТВ и радио в стране прервалась, сообщила государственная телерадиокомпания MRTV в Facebook. Компания сослалась на технические неполадки.

Сообщение о задержании появились на фоне политического кризиса, наставшего после выборов в парламент в ноябре 2020 года. По данным ЦИК Мьянмы, «Национальная лига за демократию» получила 396 мест в парламенте и право сформировать правительство. «Партия солидарности и развития Союза», которую поддерживают военные, получила 33 места. После этого военные начали заявлять о махинациях во время голосования, а командующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн заявил о возможности отменить действие Конституции страны.

В январе вооруженные силы назвали необоснованными сообщения о готовящемся захвате власти в Мьянме. Агентство Associated Press накануне отмечало, что на улицах городов Мьянмы замечено скопление военной техники.