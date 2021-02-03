Полиция Мьянмы предъявила обвинения президенту и госсоветнику страны

Полиция Мьянмы обвинила свергнутого президента Вин Мьина и госсоветника Аун Сан Су Чжи в нарушении нескольких законов страны, сообщает ТАСС со ссылкой на Facebook члена комитета по связям с общественностью Национальной лиги за демократию (НЛД) Чжи То.

«Согласно достоверным данным, Аун Сан Су Чжи обвиняется в нарушении закона об экспорте, а Вин Мьин — закона о ликвидации последствий стихийных бедствий. Судебные ордера выданы на задержание на 14 дней (с 1 по 15 февраля)»,— написал господин Чжи То (перевод по ТАСС).

1 февраля президента Вин Мьина и госсоветника Аун Сан Су Чжи задержали, сообщили СМИ. Мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. В январе вооруженные силы назвали необоснованными сообщения о готовящемся захвате власти в Мьянме.

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «Мьянма переболела демократией».