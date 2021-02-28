Управление ООН по правам человека заявило о 18 погибших на протестах в Мьянме

Управление ООН по правам человека заявило, что получило «достоверную информацию» о том, что в результате разгона протестующих против переворота в Мьянме погибли по меньшей мере 18 человек и более 30 получили ранения. Протестующие в стране требуют, чтобы военные вернули власть гражданским лидерам. Правительство Мьянмы было свергнуто в результате государственного переворота 1 февраля.

«По сообщениям, смертельные случаи наступили в результате стрельбы боевыми патронами по толпе в Янгоне, Тавое, Мандалае, Мьейе, Баго и Пакхоуку»,— перечисляются в заявлении ООН города Мьянмы, где состоялись протесты (цитата по AP).

«В различных местах, как сообщается, также применялся слезоточивый газ, как и светошумовые гранаты»,— отмечается в документе. В Управлении ООН осудили эскалацию насилия в отношении протестующих в Мьянме и призвали военных немедленно прекратить применение силы против мирных демонстрантов.

Напомним, в начале февраля вооруженные силы Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаину. Военные обвинили гражданскую власть в манипуляциях во время выборов. После переворота в крупных городах страны начались акции протеста.

О ситуации в стране читайте в публикации “Ъ” «Не рой другому Мьянму».