Не рой другому Мьянму

Ситуация в Мьянме после переворота, совершенного армейской верхушкой, развивается по непредсказуемому сценарию. Установить власть «сильной руки» так и не удалось: после ареста демократически избранного руководства во главе с государственным советником Аун Сан Су Чжи страну потрясают многотысячные протесты, на подавление которых брошены крупные силы полиции. В момент, когда страна оказалась на пороге гражданской войны, дальнейший ход событий будет зависеть от позиции США и других западных стран, которые стояли у истоков демократических реформ в Мьянме, свернутых силовиками.

Ситуация в Мьянме — 60-миллионном государстве Юго-Восточной Азии, где 1 февраля произошел военный переворот,— накаляется. После введения чрезвычайного положения и смещения руководства страны во главе с государственным советником Аун Сан Су Чжи, которая вместе с министрами, президентом Вин Мьином и руководством правящей партии «Национальная лига за демократию» оказалась под домашним арестом, Мьянму захлестнули массовые протесты.

Акции гражданского неповиновения, начинающиеся в восемь утра по местному времени со стука пустых кастрюль и сковородок и продолжающиеся до вечера, охватывают все новые города и штаты.

Главными центрами протестной активности стали столица страны Нейпьидо, а также крупнейшие города Янгон и Мандалай, где на улицы ежедневно выходят десятки тысяч человек. Полиция отвечает предельно жестко, применяя против митингующих водометы, резиновые пули и слезоточивый газ.

Ставка властей на разгон протестов и массовые аресты их активистов не срабатывает. Социальная база стихийно возникшего после переворота 1 февраля Движения гражданского неповиновения расширяется: в нем принимают участие студенты, госслужащие, медработники, представители духовенства… Активисты движения призывают полицию и армию не применять силу и перейти на сторону народа.

На фоне массовых протестов со своим первым обращением к нации после военного переворота обратился его инициатор, главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлаин, к которому перешла власть в стране. Генерал призвал митингующих руководствоваться «реальными фактами, а не эмоциями» и вернуться к нормальной жизни. «Вооруженные силы призывают население Мьянмы к спокойствию и сохранению единства страны. Военные пришли к власти с убеждением в правильности пути многопартийной демократии, избранной Мьянмой»,— заявил новый военный руководитель страны.

Мин Аун Хлаин призвал не считать ситуацию возвращением к «предыдущим временам правления военных», которые согласились на переход к гражданскому правлению только десятилетие назад.

Главным мотивом переворота, ареста руководства страны и членов правящей «Национальной лиги за демократию» военные называют массовые фальсификации, якобы допущенные на парламентских выборах

8 ноября прошлого года, которые принесли уверенную победу партии Аун Сан Су Чжи. Развивая тезис о нечестных выборах, Мин Аун Хлаин пообещал, что после расследования предполагаемых нарушений будет создана новая избирательная комиссия, которая проведет повторные выборы, после чего военные «передадут власть победившей партии», и Мьянма станет «воплощением истинной и дисциплинированной демократии». А пока страной будет править переходное правительство, состоящее из «подходящих министров», подобранных военными.

Что же касается внешней политики страны, то она останется неизменной, при этом военные рассчитывают, что произошедшие в стране перемены не приведут к ее международной изоляции и оттоку иностранных инвестиций.

Международная реакция на переворот в Мьянме свидетельствует о том, что события в этой стране застали врасплох США и их союзников как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе, для которых после «исторического визита» в страну 44-го президента США Барака Обамы Мьянма стала примером «исправления военной диктатуры».

Наиболее мягкой и выжидательной остается реакция новой демократической администрации Джо Байдена в Вашингтоне, которая по сравнению с предыдущей администрацией Дональда Трампа декларирует большую приверженность вопросам защиты демократии и прав человека. Официальная позиция Вашингтона, которую объявил во вторник представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сводится к «решительному осуждению насилия и призывам к вооруженным силам отказаться от власти, восстановить демократически избранное правительство, освободить задержанных, снять ограничения на телекоммуникации». Ни о каких американских санкциях против Мьянмы речи пока не идет.

Между тем после продолжительной паузы возможность введения точечных санкций против Мьянмы допустило руководство ЕС. Как заявил во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Европейский союз рассматривает варианты адресных санкций против частных лиц и предприятий, принадлежащих военным. При этом, по заявлению господина Борреля, население Мьянмы «не виновато и не подлежит наказанию». Как ожидается, возможные санкции по Мьянме будут рассмотрены 22 февраля на заседании Совета ЕС по иностранным делам, где также будет решаться вопрос о дополнительных санкциях против России.

На самые радикальные шаги пока пошли власти Новой Зеландии, уже сообщившие о сворачивании военных и политических контактов с Мьянмой. По сравнению со своими западными коллегами самое грозное заявление в адрес генералов Мьянмы сделала глава МИД Новой Зеландии Наная Махута. «Мы не признаем законность возглавляемого военными правительства, призываем военных незамедлительно освободить всех задержанных политических лидеров и восстановить гражданскую форму правления»,— заявила она.

По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, в ситуации, когда Мьянма стоит перед угрозой дальнейшей эскалации насилия, способной привести к гражданской войне, дальнейший ход событий будет во многом зависеть от внешнего фактора, в том числе позиции США и других стран Запада, стоявших у истоков демократических реформ в Мьянме.

«Военные Мьянмы имеют немалый опыт подавления массовых протестных выступлений, причем в 80-е годы прошлого века такие протесты были потоплены в крови. Поэтому и сегодня у силовиков хватит ресурсов для того, чтобы закрутить гайки и не допустить сползания страны к хаосу. Однако вопрос в том, какой ценой это будет достигнуто и какие издержки это будет иметь для Мьянмы и ее отношений с Западом, в свое время благословившим демократические реформы в стране»,— заявил “Ъ” директор Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

Схожего мнения придерживается профессор факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов. «Со стороны может показаться, что Мьянма раскололась на "хороших" и "плохих", "демократов" и "военных", однако действительность этой страны гораздо сложнее. Но какими бы ни были национальные особенности и издержки мьянманской демократии, многое будет зависеть от того, чью сторону займут США: захотят ли они финансировать и поддерживать протесты для восстановления прежней демократической власти Аун Сан Су Чжи или смирятся с властью военных как с неизбежной реальностью»,— резюмирует Алексей Маслов.

Сергей Строкань