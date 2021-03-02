Члена участкового избиркома Москвы Пичужина задержали по делу о нападении на омоновца на акции протеста

Сотрудники правоохранительных органов задержали члена участковой избирательной комиссии (УИК) Москвы Романа Пичужина на выходе из спецприемника, где он отбывал наказание, сообщил его адвокат Дмитрий Захватов. По его словам, господина Пичужина обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН во время акции в поддержку политика Алексея Навального 31 января.

«Пичужина задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административное наказание. Сейчас его везут в Следственный комитет. Его обвиняют в том, что он ударил сотрудника ОМОН»,— передает ТАСС слова господина Захватова. Ранее знакомая господина Пичужина сообщила Sota.Vision, что тот отбывал наказание в спецприемнике № 2 в Хорошево-Мневниках по делу о повторном нарушении правил проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Столичное управление следственного комитета России (СКР) сообщало об уголовном деле в отношении члена УИК 20 февраля, его фамилия при этом не раскрывалась. По версии следствия, мужчина, находясь 31 января, вблизи Комсомольской площади, «нанес сотруднику ОМОНа удар кулаком в область туловища».

Акции в поддержку Алексея Навального прошли в Москве и 23, 31 января и 2 февраля. Январские акции также прошли в других городах России. В конце февраля следователи признали Мосгортранс и метро Москвы потерпевшими по делу о перекрытии движения во время первой акции.

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