Мосгортранс и метро Москвы признаны потерпевшими по делу о перекрытии дорог на акции 23 января

Следователи признали метрополитен Москвы и Мосгортранс потерпевшими по делу о перекрытии движения во время несогласованной акции протеста, прошедшей 23 января в столице. Сумма ущерба по делу достигает 3 млн руб., сообщил адвокат Дмитрий Захватов, представляющий обвиняемого по делу Глеба Марьясова.

«Суммы ущерба, по версии следствия, составили более 1,5 млн руб. и 1,2 млн руб. соответственно, а всего — около 3 млн руб.»,— рассказал ТАСС адвокат.

Акция 23 января проводилась в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Во время акции несколько человек перекрыли дороги и тротуары в районе Пушкинской площади в Москве. Из-за этого были приостановлены дорожное движение и транспортные коммуникации. МВД возбудило дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств и умышленное блокирование транспортных коммуникаций). Секретарь красноярского отделения Либертарианской партии России Глеб Марьясов стал первым фигурантом, его задержали 23 февраля. Суд запретил ему участвовать в массовых мероприятиях.

О последствиях акции — в материале “Ъ” «У сторонников Алексея Навального будет много дел».