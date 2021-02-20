СКР заподозрил члена участкового избиркома в нападении на омоновца на акции протеста в Москве

В Москве возбудили очередное уголовное дело о применении насилия по отношению к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) во время акций в поддержку политика Алексея Навального, сообщило главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по столице. По версии следствия, член участковой избирательной комиссии (УИК) ударил сотрудника ОМОНа во время акции 31 января.

По сообщению СКР, мужчина 1977 года рождения «нанес сотруднику ОМОНа удар кулаком в область туловища», находясь вблизи Комсомольской площади. Имя члена УИК не раскрывается. Управление СКР отметило, что расследование дела продолжается.

Акции в поддержку политика Алексея Навального, лишенного свободы после прибытия в Москву из Германии, прошли 23, 31 января и 2 февраля. «ОВД-Инфо» оценивал число задержанных на акциях в более чем 11 тыс. человек. Помимо дел о нападении на силовиков, в Москве были возбуждены уголовные дела по факту перекрытия дорог протестующими и нарушении санитарно-эпидемиологического режима.

Что говорили омбудсмены после акций в Москве — в материале “Ъ” «Полицейские не били, били полицейских».