Лавров пообещал ответ на возможные санкции США по Навальному

Россия на основе принципа взаимности отреагирует на возможное введение антироссийских санкций со стороны США из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По информации информагентства Reuters, США планируют ввести санкции против России сегодня, 2 марта.

«Реагировать будем однозначно. Никто не отменял одно из правил дипломатии — взаимность»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, МИД России уже многократно выражал свое отношение к «нелегитимным односторонним санкциям, к которым почти всегда без повода прибегают американские коллеги и берущие с них пример евросоюзовцы».

«Когда нечего предъявить для того, чтобы хоть как-то обосновать свои утверждения об отравлении Навального, когда все те, кто его лечил, тщательно скрывают факты, которые помогли бы понять, что же с ним все-таки произошло, и когда параллельно вместо того чтобы честно сотрудничать, а не темнить, начинают наказывать нас, как они считают, то, по моему, это не делает чести никому из принимающих такого рода решения»,— сказал министр.

Ожидается, что сегодня санкции в отношении должностных лиц из России из-за ситуации с Алексеем Навальным также введет ЕС. Ранее МИД России сообщил, что ответит на санкции ЕС, при этом конкретные меры не утонялись. Кремль заявил, что санкционная политика других стран в отношении России не достигает своих целей.

Подробнее о намерении ЕС ввести санкции — в материале “Ъ” «Евросоюз договорился о санкциях, но не сказал — против кого».