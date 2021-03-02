США вслед за ЕС ввели антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным

США вслед за Евросоюзом ввели санкции против семи высокопоставленных должностных лиц РФ в связи с ситуацией вокруг отравления оппозиционера Алексея Навального. Также в список санкций войдут 14 организаций, которые занимаются «производством и биологического и химического оружия», сообщил на специальном телефонном брифинге представитель администрации США высокого ранга. Имена физлиц и названия организаций, подпавших под санкции, пока не называются.

«Сегодня в рамках решительной реакции (американских) ведомств на отравление и лишение свободы оппозиционера Алексея Навального министерство финансов вводит санкции против семи должностных лиц высокого ранга российского правительства. В рамках этих мер Минфин присоединяется к Госдепартаменту и Министерству торговли»,— сказала представитель администрации (цитата по ТАСС).

Также в федеральном реестре будет опубликован список из 14 институтов, в отношении которых будут действовать жесткие санкции в рамках экспортных норм. «Девять из них являются российскими, три из ФРГ, один из Швейцарии, один является государственным исследовательским институтом. Все они вовлечены в деятельность, противоречащую американским интересам в сфере национальной безопасности и внешней политики»,— добавила она.

Ранее сегодня Евросоюз ввел санкции в отношении должностных лиц из России. Под санкции подпали директор ФСИН Александр Калашников, председатель СКР Александр Бастрыкин, генпрокурор России Игорь Краснов, директор Росгвардии Виктор Золотов. Фигурантам списка запрещен въезд в ЕС, а их имущество и счета на территории ЕС, если таковые имеются, будут заморожены.

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января после возращения из Германии, где он лечился от отравления. 20 февраля суд отклонил апелляцию по делу о замене ему условного срока на реальный по запросу ФСИН, но постановил зачесть период домашнего ареста в 2014–2015 годах. Алексей Навальный проведет в колонии два с половиной года. Западные страны обвиняют власти России в причастности к отравлению политика. Москва обвинения отвергает.

Подробнее о подготовке санкций ЕС — в материале “Ъ” «Евросоюз договорился о санкциях, но не сказал — против кого».