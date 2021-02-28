Лавров: будущее Совета Европы зависит от его способности действовать самостоятельно

Совет Европы не должен становиться заложником блоковых подходов и ареной для сведения геополитически счетов, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Заявление господина Лаврова было сделано по случаю 25-летия вступления России в Совет Европы.

«Убежден, что будущее Совета Европы зависит от его способности сохранять самостоятельность и подлинно общеевропейский характер, не становиться заложником блоковых подходов и мышления, работать без двойных стандартов в интересах всех стран континента»,— говорится в заявлении.

Глава МИД РФ предостерег от превращения Совета Европы в площадку, где геополитические интересы ставятся выше остальных. «Опыт последних лет подсказывает, как важно не допускать превращения Парламентской ассамблеи в арену для сведения счетов. Воздерживаться от навязывания неконсенсусных документов. Добиваться, чтобы деятельность ЕСПЧ была свободной от политических и идеологических пристрастий»,— добавил он.

Также в своем послании российский министр обвинил Совет Европы в отсутствии реакции на дискриминацию русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии. «Отсутствие надлежащей реакции <...> расшатывает авторитет Совета Европы. Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов»,— уточнил он.

В октябре 2020 года Сергей Лавров заявил об окончании начавшегося в 2014 году кризисе в отношениях России и Совета Европы. В январе 2021 года, после задержания и приговора оппозиционеру Алексею Навальному, отношения снова удушились. По обращению Совета Европы ЕСПЧ потребовал от российских властей освободить политика в рамках обеспечительных мер. В России требование назвали заведомо невыполнимым. Вице-спикер Госдумы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой не исключил скорого инициирования чрезвычайного трехстороннего механизма СЕ, позволяющего вывести РФ из организации.

О реакции ПАСЕ на события в РФ — в материале “Ъ” «"Арест Алексея Навального повлек за собой волну эмоций"».