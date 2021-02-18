Толстой не исключил возможную попытку вывести Россию из Совета Европы

Вице-спикер Госдумы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой не исключил скорого инициирования чрезвычайного трехстороннего механизма СЕ, позволяющего вывести России из организации. Это может произойти из-за отказа исполнять решение ЕСПЧ об освобождении оппозиционера Алексея Навального.

«Чем нам грозит отказ от исполнения решения ЕСПЧ по Навальному? Не исключаю, что в ближайшее время может быть инициирована чрезвычайная трехсторонняя процедура или начат мониторинг. Мы к этому готовы»,— написал Петр Толстой в своем Telegram-канале.

В эфире телеканала «Россия 1» Петр Толстой назвал решение ЕСПЧ «псевдоправовым». «Понятно, что это решение — просто разогрев общественного мнения в Европе перед введением антироссийских санкций, какое-то нужно обязательно правовое, такое псевдоправовое решение, которое Россия откажется исполнять»,— заявил он.

Чрезвычайный трехсторонний механизм по преодолению кризисных ситуаций СЕ — многоэтапный механизм урегулирования вопросов Совета Европы к одной из стран-участниц. Его итогом может стать приостановление членства или выход страны из организации в случае, если стороны не смогут прийти к консенсусу.

17 февраля ЕСПЧ потребовал освободить Алексея Навального. Решение обратиться к России с таким требованием было принято 16 февраля на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ с учетом «степени риска для жизни заявителя» и «общих обстоятельств его содержания под стражей». Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что это невозможно исполнить, поскольку в российском законодательстве нет для этого оснований. Он также назвал это требование грубым вмешательством в дела государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал требование неправомерным.

Подробности — в материале “Ъ” «Суд-то он суд, да кто ж ему даст».