Генсек Совета Европы заявила о важной роли России в обеспечении прав человека

Совет Европы (СЕ) считает «жизненно важным» сотрудничество с Россией в деле обеспечения прав человека и демократии, сообщила генсек организации Мария Пейчинович-Бурич. Об этом говорится в письме, которое она направила главе МИД России Сергею Лаврову в связи с 25-летием с момента вступления РФ в СЕ.

28 февраля 1996 года в Страсбурге Евгений Примаков, возглавлявший тогда российскую дипломатию, и Даниэль Таршис, занимавший пост генсека Совета Европы, подписали документы о вступлении России в СЕ. РФ участвует в работе Комитета министров, Парламентской ассамблеи и других структур СЕ.

«За это время Россия ратифицировала около 70 конвенций и протоколов, в том числе Европейскую конвенцию по правам человека и Европейскую социальную хартию, которые сегодня являются основой прав человека на континенте»,— пишет госпожа Пейчинович-Бурич (цитата по ТАСС). В письме она отметила положительные изменения, вызванные исполнением судебных решений в России, в частности улучшение условий содержания в тюрьмах, защиту прав собственности и новые правовые гарантии для военнослужащих.

«В общеевропейской семье, состоящей из 47 стран, Российская Федерация играет жизненно важную роль в совместной работе в интересах прав человека, демократии и верховенства закона в рамках общего правового поля»,— заявила генсек Совета Европы. Она отметила, что россияне, как и все другие европейские граждане, имеют право подать апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.

Со своей стороны Сергей Лавров в послании к госпоже Пейчинович-Бурич заявил, что Совет Европы не должен становиться заложником блоковых подходов и ареной для сведения геополитически счетов.

Ранее вице-спикер Госдумы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой не исключил скорого инициирования чрезвычайного трехстороннего механизма СЕ, позволяющего вывести России из организации. Это может произойти из-за отказа исполнять решение ЕСПЧ об освобождении Алексея Навального.

17 февраля ЕСПЧ потребовал освободить господина Навального. Решение обратиться к России с таким требованием было принято 16 февраля на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ с учетом «степени риска для жизни заявителя» и «общих обстоятельств его содержания под стражей». Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что это невозможно исполнить, поскольку в российском законодательстве нет для этого оснований.

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