Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения по Карабаху

МИД Азербайджана заявил, что размещение Арменией военных в Нагорном Карабахе противоречит условиям заключенного с Россией трехстороннего соглашения. МИД ссылается на международные СМИ, по данным которых, личный состав ВС Армении «был обманом или насильственно вовлечен в военные действия в Нагорно-Карабахском регионе, что вызвало протесты как военных, так и членов их семей».

Как сообщается в пресс-релизе азербайджанского МИДа, СМИ утверждают, что родители армянских военных «открыто протестовали против вербовки своих детей», что «их жизни подвергались опасности, пыткам и бесчеловечному обращению со стороны армянских военнослужащих, тайно пересекающих Лачинский коридор (соединяет Армению и Карабах.— “Ъ”)». Баку также назвал незаконным размещение армянских войск на той территории Азербайджана, где сейчас дислоцируются российские миротворцы. «Размещение вооруженных сил Армении на международно признанных территориях Азербайджанской Республики без согласия Азербайджана нарушает нормы и принципы международного права»,— отметили в ведомстве.

МИД Азербайджана добавил, что использование Лачинского коридора в военных целях, «особенно в секретных», является грубым нарушением режима прекращения огня, а также «подрывает механизмы контроля миротворческого контингента и его усилия по стабилизации в регионе». «Армении серьезно ставят под сомнение меры, направленные на нормализацию отношений, обеспечение мира и стабильности в регионе. <…> Азербайджанская сторона требует от Армении положить конец незаконному размещению своих вооруженных сил на территории Азербайджана и призывает международное сообщество принять необходимые меры, чтобы положить конец подобным провокационным действиям Армении»,— подчеркнули в МИДе.

Конфликт Азербайджана и Армении в Карабахе обострился осенью 2020 года. Для прекращения военных действий Баку, Ереван и Москва подписали трехстороннее соглашение. Согласно ему, Азербайджану перешла часть территорий, Россия ввела в регион миротворцев. На этой неделе в Армении начались массовые протесты на фоне конфликта премр-министра Никола Пашиняна с Генштабом: ведомство потребовало отставки премьера, он в ответ заявил о попытке переворота. Кремль заявил, что пока не видит угроз реализации договоренностей по Карабаху.

О ситуации в Армении читайте в материале “Ъ” «Никол Пашинян выходит сухим из войны».