Никол Пашинян выходит сухим из войны

Политический кризис в Армении, казалось, обострившийся после того, как за отставку премьера Никола Пашиняна высказались уже и военные, пока не привел к желаемому для оппозиции результату. Глава правительства игнорирует эти призывы оппонентов и идет в контратаку. При этом антиправительственные митинги на расклад сил никак не влияют. Способности господина Пашиняна, несмотря ни на что, оставаться на плаву и во власти удивлялся в Ереване спецкор “Ъ” Владимир Соловьев.

В ночь на 26 февраля армянский парламент можно было найти с закрытыми глазами — по запаху. В металлических бочках, расставленных на проезжей части улицы маршала Баграмяна, дымили костры. Вокруг них грелись люди, которые не выбирали выражений, описывая свое отношение к премьер-министру Николу Пашиняну. «Предатель», «выродок», «проститутка» — бросали они в объективы наведенных на них камер российских журналистов.

Большинство репортеров прилетели из Москвы одним рейсом, предчувствуя военный переворот. Борт сел в Ереване после полуночи, и из аэропорта журналисты помчались к парламенту, где кроме бочек противники Никола Пашиняна поставили еще и палатки.

Предположения о том, что военные могут вступить в политическое противостояние, начавшееся после проигрыша Армении в войне за Нагорный Карабах, появились из-за заявления Генштаба страны: 25 февраля высокопоставленные офицеры потребовали от премьера уйти, поскольку он «не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации» (см. “Ъ” от 26 февраля).

Никол Пашинян в ответ назвал это попыткой военного переворота и решил уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

До этого он уволил его заместителя Тирана Хачатряна, посмеявшегося над словами премьера о том, что российские ракеты российских комплексов «Искандер» взрывались только на 10%. После увольнения господина Хачатряна военные, собственно, и заявили, что глава правительства сам должен освободить кресло.

25 февраля господин Пашинян позвал на улицу своих сторонников, а оппозиция — своих. Конкурирующие митинги прошли в центре Еревана. Но ни один нельзя было назвать действительно массовым. Особенно если вспомнить, какая впечатляющая толпа собиралась в центре армянской столицы три года назад, когда господин Пашинян с помощью «улицы» выдавливал из власти тогдашнего премьера Сержа Саргсяна, а потом разгонял лояльный тому парламент.

26 февраля премьер уже не стал выводить людей, а вот оппозиция решила повторить.

И днем у парламента пахло не только костром, но еще и шашлыком. Мясо привез Гриша Шадиян. До войны он жил в Гадруте, но больше туда не вернется: «Наши дома азеры взяли. Хотим, чтобы Пашинян пошел отсюда к чертовой матери: без дома он нас оставил».

Тех, кто был полностью согласен с пунктом назначения, в который Гриша отправлял действующего премьер-министра, собралось несколько тысяч. Они требовали не только ухода Никола Пашиняна, но еще и настаивали на том, что Оник Гаспарян должен остаться во главе Генштаба. Поэтому президента Армена Саркисяна призвали не визировать соответствующий указ господина Пашиняна. По этой причине или еще по какой-то, но глава государства пока не спешит принимать решение по господину Гаспаряну.

Протестующие прошлись по Еревану, иногда останавливаясь, чтобы лидеры оппозиционных партий, объединившихся в «Движение за спасение Родины», снова и снова могли рассказывать, какая беда в 2018 году обрушилась на страну в виде нынешнего главы правительства.

«Каждый лишний день пребывания Пашиняна у власти приближает нас к катастрофе,— уверен депутат парламента от партии "Процветающая Армения" Арман Абовян.— Экономики нет, "социалка" дышит на ладан, армия с его легкой руки низведена до черт знает какого уровня». А Никол Пашинян, негодовал депутат, «уцепился за власть, держится за нее зубами».

Последнюю мысль развил экс-премьер Вазген Манукян: «Представьте страну, где 80% населения против премьера. Президент требует его отставки, церковь требует отставки, вооруженные силы требуют отставки, Академия наук требует. А он не уходит. Такую страну трудно представить, но она есть — это Армения». Никол Пашинян, продолжал он, старается нейтрализовать армию и снять главу Генштаба, но армия уже на стороне народа.

Вазген Манукян — важная часть плана оппозиции по смене власти. Состоит он в том, чтобы, когда Никола Пашиняна вынудят уйти — в этом оппозиционеры не сомневаются,— господин Манукян на год стал техническим премьером. Его задача на этот период — разбираться с самыми острыми вопросами, обеспечить проведение досрочных парламентских выборов, а потом, ни на что не претендуя, уйти.

План хорош.

Но только господин Пашинян никуда уходить не собирается и уже не в первый раз демонстрирует поразительную политическую живучесть.

В первый раз он этим удивил прошлой осенью. После того как 10 ноября было обнародовано совместное заявление армянского премьера, азербайджанского лидера Ильхама Алиева и российского президента Владимира Путина, по сути, зафиксировавшее победу Баку в войне за Карабах, Ереван взорвался. Протестующие тогда вломились в правительство, и казалось, что премьера сметут. Но этого не случилось, а оставлять пост по собственному желанию он не хотел.

Никол Пашинян успешно уворачивается и от попыток объявить правительству вотум недоверия. По закону, нельзя ставить этот вопрос в парламенте, пока в стране действует военное положение. Законодатели же, большинство из которых состоят в партии господина Пашиняна «Мой шаг», отменять военное положение желанием не горят. Оппозиция надеется внести этот вопрос, а также вопрос о вотуме недоверия в повестку парламента через совет Национального собрания, в который входят спикер, вице-спикеры, главы фракций и парламентских комитетов. Однако кворум никак не соберется — лояльные премьеру политики, которых там большинство, игнорируют заседания.

Точно так же игнорируются уличные акции оппозиции. Оппоненты премьера и сами признают: поднять массы что-то не получается.

«Народ после 2018 года потерял веру,— объясняет апатию сын экс-президента Роберта Кочаряна Левон.— Тогда вышли, была надежда у людей, в итоге оказалось, что они были не правы и были обмануты. То, что сейчас имеем,— результат всего этого». Левон Кочарян сам выходит на протесты и другим советует. Он считает, что сместить премьера, который, едва придя к власти, начал уголовное преследование его отца, все же получится.

А вот глава ереванского Института Кавказа Александр Искандарян полагает: вероятность того, что Никол Пашинян сумеет удержаться, весьма высока. Требование Генштаба об отставке премьера, говорит он,— это никакой не военный переворот: «Военные перевороты по-другому выглядят. Если бы это был он, на улицах через 15 минут после заявления Генштаба или за 15 минут до него были бы бронетранспортеры. Это обращение высшего генералитета, но я бы это назвал выходом на поверхность раскола элит, который был и до войны, а после нее усилился».

Премьер Пашинян, рассуждает Александр Искандарян, опирается на апатию: «Его поддерживает меньшинство. Тех, кто против него, тоже меньшинство. А между ними огромная апатичная масса. Они не готовы делать новую революцию. А если они не выйдут (а митинги показывают, что они не выходят), ему ничего угрожать не будет».

Впрочем, в политике есть место не только для прогнозов, но и для неожиданностей. И в армянской политике они тоже случались. Господин Пашинян, собственно, и стал три года назад такой неожиданностью, стремительно свалив опытного Сержа Саргсяна.

Владимир Соловьев, Ереван