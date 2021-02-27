Пашинян повторно направил президенту ходатайство об увольнении начальника Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь направил президенту республики Николу Пашиняну ходатайство об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

«Президент республики решил вернуть обратно в аппарат премьер-министра проект указа об увольнении начальника ГШ ВС. Это решение отнюдь не способствует развязке ситуации»,— написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook. Он сообщил, что в установленном порядке вновь направил ходатайство об увольнении президенту. «Ожидаю, что указ будет подписан в установленном порядке»,— заявил премьер.

25 февраля Генштаб Армении выразил протест премьеру после увольнения первого замначальника ведомства Тирана Хачатряна. Поводом для его отставки стало высказывание о несерьезности слов Никола Пашиняна, рассказавшего о невзорвавшихся ракетах комплексов «Искандер». Премьер-министр после требования о его отставке заявил о попытке переворота и принял решение освободить от должности начальника Генштаба. Президент Армении сегодня сообщил, что отказался его подписывать. Оппозиция приветствовала это решение.

Подробнее о ситуации в Армении читайте в материале “Ъ” «Никол Пашинян выходит сухим из войны».