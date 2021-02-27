Минобороны Армении призвало не втягивать вооруженные силы в политические процессы. Также в ведомстве призвали «не ставить собственные политические интересы выше безопасности страны».

«Вооруженные силы полноценно и ответственно выполняют свои функции по обеспечению безопасности страны и вне зависимости от политических процессов продолжают службу во имя обеспечения безопасности государства и народа. Требуем воздерживаться от заявлений от имени ВС, не втягивать армию в политические процессы»,— говорится в заявлении военного ведомства.

«Вооруженные силы находятся вне политики и последовательно продолжат проводить реформы и шаги, направленные на модернизацию оборонной сферы»,— добавили в Минобороны.

25 февраля Генштаб Армении выразил протест премьеру после увольнения первого замначальника ведомства Тирана Хачатряна. Поводом для его отставки стало высказывание о несерьезности слов Никола Пашиняна, рассказавшего о невзорвавшихся ракетах комплексов «Искандер». Премьер-министр после требования о его отставке заявил о попытке переворота и принял решение освободить от должности начальника Генштаба. Президент Армении сегодня сообщил, что отказался его подписывать. Никол Пашинян отправил ходатайство президенту повторно.

Подробнее о ситуации в Армении читайте в материале “Ъ” «Никол Пашинян выходит сухим из войны».