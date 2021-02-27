Президент Армении отказался отправлять в отставку начальника генштаба

Президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать указ об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Увольнения господина Гаспаряна добивался премьер-министр Армении Никол Пашинян из-за того, что Генштаб требовал отставки правительства.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, проект указа об увольнении начальника Генштаба был изучен аппаратом президента и детально обсужден с ведущими юристами и независимыми экспертами. Те пришли к выводу, что инициатива «в корне противоречит Конституции». Президент Армении отметил, что «не поддерживает никакую политическую силу» и руководствуется «исключительно национальными интересами». Он добавил, что вооруженные силы «должны оставаться нейтральными в политических вопросах».

«В связи с войной (в Нагорном Карабахе.— “Ъ”) личный состав вооруженных сил более чем когда-либо нуждается в поддержке и внимании всех нас. Решение проблем кадрового состава армии является приоритетным, им нельзя пренебрегать ни в коем случае. Нынешняя ситуация беспрецедентна, требует системных комплексных решений не может быть решена путем частой смены персонала без учета текущей ситуации в стране»,— говорится в пресс-релизе. Армен Саркисян в итоге вернул проект указа премьер-министру.

Сторонники оппозиции, собравшиеся в Ереване после окончания митинга, встретили решение президента овациями. На сегодняшний митинг вышло около 10 тыс. человек, сообщает «РИА Новости».

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25 февраля Генштаб Армении выразил протест премьеру после увольнения первого замначальника ведомства Тирана Хачатряна. Поводом для его отставки стало высказывание о несерьезности слов Николы Пашиняна, рассказавшего о невзорвавшихся ракетах комплексов «Искандер». Премьер-министр после требования о его отставке заявил о попытке переворота и уволил начальника Генштаба.

Подробнее о ситуации в Армении читайте в материале “Ъ” «Никол Пашинян выходит сухим из войны».