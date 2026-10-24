В ЛНР сообщили о семи пострадавших в результате ударов беспилотников

По данным господина Пасечника, в Свердловском муниципальном округе удар пришелся на многоквартирный дом, где пострадали четыре человека. Их доставили в медицинское учреждение. Еще два человека, оба студенты, получили ранения при атаке беспилотника на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Перевальск — Краснодар на участке дороги Лутугино — Красный Луч.