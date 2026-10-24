В ЛНР сообщили о семи пострадавших в результате ударов беспилотников
В Луганской народной республике семь человек получили ранения в результате атак ВСУ. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
По данным господина Пасечника, в Свердловском муниципальном округе удар пришелся на многоквартирный дом, где пострадали четыре человека. Их доставили в медицинское учреждение. Еще два человека, оба студенты, получили ранения при атаке беспилотника на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Перевальск — Краснодар на участке дороги Лутугино — Красный Луч.
Кроме того, в Старобельском муниципальном округе беспилотник ранил 19-летнего водителя электровелосипеда. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Повреждения инфраструктуры также зафиксированы в Краснодонском, Новоайдарском, Славяносербском, Белокуракинском, Новопсковском и Меловском муниципальных округах. По информации Леонида Пасечника, силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над территорией республики около 100 воздушных целей.