Госсекретарь США раскритиковал ситуацию с правами человека в РФ в годовщину смерти Немцова

Госсекретарь США Энтони Блинкен в шестую годовщину убийства российского политика Бориса Немцова выразил обеспокоенность из-за ситуации с правом на независимое выражение мнений в стране.

«Мы чтим память лидера российской оппозиции Бориса Немцова, которого застрелили у стен Кремля шесть лет назад. Будучи государственным служащим, Немцов посвятил свою жизнь построению свободной и демократической России»,— говорится в заявлении, распространенном Госдепом.

«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены растущей нетерпимостью российского правительства ко всем формам независимого выражения мнений. Те, кто выступают в защиту своих свобод и демократии в России, по-прежнему подвергаются нападениям и убийствам. Русский народ заслуживает лучшего»,— заявил Энтони Блинкен.

Возложить цветы к мемориалу на месте гибели политика на Большом Москворецком мосту сегодня пришли более 3 тыс. человек. Почтить память Бориса Немцова пришли в том числе посол США в РФ Джон Салливан, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер и главы и представители дипмиссий стран ЕС и других посольств.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года. Исполнителей убийства — Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева — приговорили к срокам от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Первый марш памяти политика состоялся 1 марта 2015 года, на него вышли свыше 50 тыс. человек.

О подготовке к акции в память Бориса Немцова в этом году читайте в материале “Ъ” «240 минут молчания».