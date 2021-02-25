240 минут молчания

Мэрия Москвы неофициально разрешила оппозиционным активистам провести возле Кремля акцию памяти политика Бориса Немцова, убитого в столице в 2015 году. Вместо традиционного марша по центру города в этот раз на месте убийства, Большом Москворецком мосту, разрешат в течение четырех часов возложение цветов без политических лозунгов и с соблюдением социальной дистанции, сообщили “Ъ” несколько организаторов. В департаменте безопасности правительства Москвы, впрочем, от комментариев воздерживаются.

Ежегодно в память о погибшем политике Борисе Немцове в Москве проходил марш, проведение которого сегодня невозможно из-за коронавирусных ограничений на массовые мероприятия. Поэтому еще 1 февраля члены оргкомитета марша в письме попросили мэра Сергея Собянина не запрещать хотя бы возложение цветов на месте убийства господина Немцова. В среду трое организаторов подтвердили “Ъ”, что получили неофициальное разрешение мэрии Москвы на то, чтобы граждане принесли цветы на Большой Москворецкий мост. Поставлено условие, что пришедшие не будут выкрикивать лозунги и держать политические плакаты, но будут соблюдать социальную дистанцию. Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, друг и соратник застреленного политика, рассказал “Ъ”, что переговоры представители мэрии вели с ним. Он и другие организаторы (политики Владимир Кара-Мурза, Дмитрий Гудков и Николай Рыбаков, журналист Дмитрий Муратов, адвокат Вадим Прохоров, правозащитник Сергей Давидис) в среду опубликовали призыв к москвичам приходить на место трагедии 27 февраля:

«Это мемориальное мероприятие, но не митинг и не шествие. Поэтому от плакатов советуем воздержаться: не надо давать полиции поводы для задержаний».

Напомним, Борис Немцов был убит в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту рядом с Кремлем. В 2017 году исполнителей убийства — Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева — приговорили к лишению свободы сроком от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Организатором преступления считается водитель бывшего командира батальона внутренних войск МВД «Север» Руслан Мухудинов, он объявлен в розыск. 1 марта 2015 года состоялся первый марш памяти Немцова, на который за всю историю марша Немцова вышли рекордные 51,6 тыс. человек. В прошлом году “Ъ” сообщал, что, по оценкам наблюдателей, на марш вышло около 22 тыс. человек.

В 2021 году, как сообщал “Ъ”, оргкомитет отказался от подачи заявки на проведение марша в связи с коронавирусными ограничениями, а заявку подало руководство Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаила Касьянова. Политик Дмитрий Гудков пояснил “Ъ”, что позже решение об альтернативном формате — возложении цветов на месте убийства — принималось совместно с родными погибшего политика. Заместитель председателя московского «Яблока» Кирилл Гончаров признался “Ъ”, что в оргкомитете ждали негативной реакции из мэрии на просьбу и следили за проведением несогласованной акции КПРФ 23 февраля «против политрепрессий». Коммунисты, напомним, во вторник собрали на акцию возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в центре Москвы активистов «Левого фронта», комсомола, движения «За новый социализм», женского союза «Надежда России» и других близких организаций. По оценке «Левого фронта», на акцию вышли 10 тыс. человек, по данным СМИ, их было от нескольких сотен до 5 тыс. Полиция никого не задерживала, несмотря на отсутствие согласования властями. «Им дали провести все мирно, для нас это был знак, как и отсутствие превентивных задержаний членов нашего оргкомитета, спонтанных визитов полиции или прокуратуры,— сказал господин Гончаров.— Когда 20 февраля мемориал Немцова (на месте убийства волонтеры шесть лет несут вахту, охраняя портреты погибшего и цветы от его сторонников.— “Ъ”) был зачищен, мы решили, что это ответ нам, но, оказалось, желание заработать очки у руководства — то ли от полиции, то ли от ГБУ "Жилищник". Сейчас мемориал восстановлен».

Илья Яшин, в свою очередь, пояснил “Ъ”, что лично получил одобрение представителей правительства Москвы на проведение памятного возложения цветов, но подтвердить это не может:

«У меня на руках нет бумаг, потому что нет никакой официальной процедуры согласования мемориальных мероприятий, но у меня нет и оснований ждать, что договоренности с мэрией будут нарушены».

Он говорит, что акция запланирована с 13 до 17 часов, проход граждан будет организован со стороны Москворецкой набережной.

Возложение цветов юридически действительно не является публичным мероприятием, требующим согласования, отметил глава правозащитного проекта «Апология протеста» Александр Передрук: «Тогда придется согласовывать любое возложение цветов, даже 9 Мая». Он указывает, что на сей раз «все будет зависеть от наличия плакатов и лозунгов». Даже если их не будет, остается риск квалификации акции по ст. 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан, повлекшее нарушение общественного порядка), считает эксперт. Он пояснил, что за организацию «скопления людей» арест до 20 суток может грозить даже рядовым участникам.

Отметим, марш памяти Бориса Немцова традиционно носит не только мемориальный характер, объединяя сторонников погибшего, которые требуют расследования громких уголовных дел, политических убийств и отравлений, а также свободы политзаключенным. Дмитрий Гудков пояснил “Ъ”, что в этот раз, несмотря на поменявшийся формат акции памяти, вряд ли она пройдет вовсе без такого контекста, так как «само убийство Бориса Немцова и есть политический контекст».

Пресс-секретарь департамента безопасности и противодействия коррупции правительства Москвы Юрий Титов обещал «проработать» запрос, в котором “Ъ” пытался выяснить, какие меры усиления охраны правопорядка планируется принять в столице в связи с акцией 27 февраля. Один из осведомленных собеседников “Ъ” в мэрии тем временем предположил, что согласование мемориальной акции не в виде марша, но в формате возложения цветов проходило «с кем-то из окружения мэра», а не через сотрудников департамента безопасности. Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, впрочем, считает, что темой «вряд ли занимался лично Сергей Собянин», и называет предложенный формат «хорошим примером диалога и компромисса властей города и гражданского общества».

«Важно, чтобы все выполнили свои обязательства: власти города обеспечили проход к этим местам (к могиле на Троекуровском кладбище или к месту трагедии.— “Ъ”), а организаторы — согласованный формат проведения мероприятия и не допустили провокаций и стычек с правоохранительными органами»,— подчеркнул господин Костин.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов также допустил существование договоренности между мэрией Москвы и оппозицией, но отметил, что акции памяти Бориса Немцова «при всей моральной важности рутинизировались»: «Скорее это "перекличка" сторонников протеста, нежели инструмент более массовой мобилизации».

Пока “Ъ” известно только о двух городах — Барнауле и Воронеже, где власти не запретили шествия памяти Бориса Немцова, сославшись на коронавирусные ограничения. В других местах активисты, получив отказы чиновников, намерены провести альтернативные акции по аналогии с московской. Так, в Новосибирске, Ростове и Краснодаре пройдут пикеты, в Астрахани, Ульяновске, Перми, Пятигорске и Петербурге — возложения цветов. В Екатеринбурге активисты намерены организовать вахту памяти. В ряде городов организаторы акций судятся с местными администрациями из-за незаконных, по их мнению, отказов. Такие суды в ближайшие два дня должны пройти в Челябинске, Пскове и Нижнем Новгороде. Мэрия Нижнего отказала в акции, так как убийство Бориса Немцова «не попадает в категорию значимых исторических событий».

Мария Старикова, корсеть “Ъ”