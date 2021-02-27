27 февраля, суббота
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

3

Фото: twitter.com/USEmbRuPress

Послы США, Великобритании и Латвии возложили цветы к месту гибели Бориса Немцова

Посол США в России Джон Салливан пришел на Большой Москворецкий мост, где в 2015 году был убит политик Борис Немцов, сообщает посольство США в Москве. Туда также прибыли послы Великобритании и Латвии Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш. В этом году власти Москвы разрешили провести только возложение цветов без традиционного марша.

«Посол Салливан присоединился к коллегам в связи с 6-й годовщиной жестокого убийства Бориса Немцова — российского политика, посвятившего себя борьбе за лучшее будущее для своей страны и своих сограждан»,— написала пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс в Twitter. Она добавила, что Борис Немцов «остается примером для тех многих, кто добивается правосудия, прозрачности и свободы».

Посольство Великобритании отметило в Twitter, что Борис Немцов «пользовался всеобщим уважением в Великобритании за его работу по развитию демократии и прав человека в России». Господин Риекстиньш написал в Twitter, что для него «большая честь быть вместе с коллегами-послами, чтобы отдать дань уважения Борису Немцову — истинному защитнику демократии в России».

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года. В 2017 году исполнителей убийства — Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева — приговорили к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Заказчиком убийства считается бывший офицер батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов, он объявлен в розыск.

Подробнее об акции в память Бориса Немцова в этом году — в материале “Ъ” «240 минут молчания».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя