Послы США, Великобритании и Латвии возложили цветы к месту гибели Бориса Немцова

Посол США в России Джон Салливан пришел на Большой Москворецкий мост, где в 2015 году был убит политик Борис Немцов, сообщает посольство США в Москве. Туда также прибыли послы Великобритании и Латвии Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш. В этом году власти Москвы разрешили провести только возложение цветов без традиционного марша.

«Посол Салливан присоединился к коллегам в связи с 6-й годовщиной жестокого убийства Бориса Немцова — российского политика, посвятившего себя борьбе за лучшее будущее для своей страны и своих сограждан»,— написала пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс в Twitter. Она добавила, что Борис Немцов «остается примером для тех многих, кто добивается правосудия, прозрачности и свободы».

Ambassador Sullivan joined colleagues to mark 6th anniversary of the brutal murder of Boris Nemtsov, a Russian politician dedicated to pursuing a better future for his country & his fellow citizens. He remains an inspiration to many who strive for justice, transparency, freedom. pic.twitter.com/bInmZA0b8W — Rebecca Ross (@USEmbRuPress) February 27, 2021

Посольство Великобритании отметило в Twitter, что Борис Немцов «пользовался всеобщим уважением в Великобритании за его работу по развитию демократии и прав человека в России». Господин Риекстиньш написал в Twitter, что для него «большая честь быть вместе с коллегами-послами, чтобы отдать дань уважения Борису Немцову — истинному защитнику демократии в России».

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Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года. В 2017 году исполнителей убийства — Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева — приговорили к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Заказчиком убийства считается бывший офицер батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов, он объявлен в розыск.

Подробнее об акции в память Бориса Немцова в этом году — в материале “Ъ” «240 минут молчания».