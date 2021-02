Послы США, Великобритании и Латвии возложили цветы к месту гибели Бориса Немцова

Посол США в России Джон Салливан пришел на Большой Москворецкий мост, где в 2015 году был убит политик Борис Немцов, сообщает посольство США в Москве. Туда также прибыли послы Великобритании и Латвии Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш. В этом году власти Москвы разрешили провести только возложение цветов без традиционного марша.

«Посол Салливан присоединился к коллегам в связи с 6-й годовщиной жестокого убийства Бориса Немцова — российского политика, посвятившего себя борьбе за лучшее будущее для своей страны и своих сограждан»,— написала пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс в Twitter. Она добавила, что Борис Немцов «остается примером для тех многих, кто добивается правосудия, прозрачности и свободы».

Ambassador Sullivan joined colleagues to mark 6th anniversary of the brutal murder of Boris Nemtsov, a Russian politician dedicated to pursuing a better future for his country & his fellow citizens. He remains an inspiration to many who strive for justice, transparency, freedom. pic.twitter.com/bInmZA0b8W