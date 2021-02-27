Президент Армении еще не принял решение по отставке главы Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян пока не принял решение по ходатайству об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, сообщила его помощник Асмик Петросян. Срок принятие президентом решения истекает сегодня. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил господина Гаспаряна после требования Генштаба отставки правительства.

«Пока нет»,— ответила помощница президента Армении на вопрос «РИА Новости», принял ли Армен Саркисян решение по поводу начальника генерального штаба.

Согласно законодательству Армении, президент может вернуть со своими возражениями акт премьеру в течение трех дней. Если премьер не примет эти возражения, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. При невыполнении президентом этих требований, соответствующий акт вступит в силу автоматически.

25 февраля Генштаб выразил протест премьеру после увольнения первого замначальника ведомства Тирана Хачатряна, который ранее назвал несерьезными слова господина Пашиняна о невзорвавшихся ракетах комплексов «Искандер». Никол Пашинян после требования Генштаба его отставки заявил о попытке переворота. В Ереване прошли митинги сторонников властей и оппозиции. Минобороны Армении не поддержало позицию Генштаба, отметив опасность попыток вовлечь армию в политические конфликты в стране.

Подробнее о ситуации в Армении — в материале “Ъ” «Никол Пашинян выходит сухим из войны».