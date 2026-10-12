Глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестиционный сертификат

Вычет по сертификату, рассказал Алексей Репик, может начаться в 2031–2032 годах, то есть через пять лет. «В ближайшие пять лет мы на это не рассчитываем. Но после того, как появится дополнительная прибыль у предприятия от этой инвестиции, ее часть банк может забирать»,— пояснил глава «Деловой России».