Глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестиционный сертификат
12.10.2026, 15:41
Председатель «Деловой России» Алексей Репик на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил ввести в стране налоговый инвестиционный сертификат для компаний. По его словам, организация, подтвердившая вложения в новые мощности, автоматизацию или научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, могла бы получить такой сертификат — например, на половину суммы инвестиций.
Господин Репик уточнил, что сертификат будет погашаться только из будущего прироста прибыли, а если прибыль не вырастет, вычета не будет. Он добавил, что сертификат планируется сделать ценной бумагой, под которую банк сможет кредитовать проекты.
Вычет по сертификату, рассказал Алексей Репик, может начаться в 2031–2032 годах, то есть через пять лет. «В ближайшие пять лет мы на это не рассчитываем. Но после того, как появится дополнительная прибыль у предприятия от этой инвестиции, ее часть банк может забирать»,— пояснил глава «Деловой России».