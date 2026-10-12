Сравнение — древний механизм навигации. В середине XX века ученые сформулировали, что человеку нужно постоянно оценивать свои достижения или умения. А когда под рукой нет более подходящих инструментов, он пользуется другими людьми как своеобразной линейкой. Эксперименты показывают, что даже дети до трех лет чувствуют иерархию и берут чужой опыт как источник информации. Так что в целом механизм полезен, но желательно, чтобы образцы для сравнения были более реальными.