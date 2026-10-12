«Сравнение — древний механизм навигации»
Анна Кулецкая — о том, что важно для самооценки
12.10.2026, 15:40
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Соцсети пестрят идеальными лицами, телами, отношениями и домами, обязательно в скандинавском стиле. Сначала мы винили модные журналы и телевизор, теперь картинки из интернета — за то, что они больно бьют по самооценке. Но психологи в США исследовали другой механизм и поняли: более токсичный враг — фотографии из нашего прошлого.
Оказывается, самое вредное — так называемое восходящее сравнение: нынешнее тело человек сопоставляет с более молодым, худым или спортивным. Джинсы сидели лучше, морщин было меньше. Чем сильнее испытуемые демонстрировали эту привычку, тем больше был их стыд за себя настоящего и чаще развивалось расстройство пищевого поведения. Причем для женщин, как заметили ученые, это было более характерно.
Но есть любопытный момент: участники эксперимента также сравнивали себя с собой, но не в прайм-эре, а в периоды, когда они чувствовали себя хуже. Такое нисходящее сопоставление приводило к большей благодарности, гордости и гибкости в собственном восприятии.
Сравнение — древний механизм навигации. В середине XX века ученые сформулировали, что человеку нужно постоянно оценивать свои достижения или умения. А когда под рукой нет более подходящих инструментов, он пользуется другими людьми как своеобразной линейкой. Эксперименты показывают, что даже дети до трех лет чувствуют иерархию и берут чужой опыт как источник информации. Так что в целом механизм полезен, но желательно, чтобы образцы для сравнения были более реальными.