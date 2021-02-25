Минобороны Армении выступило против вмешательства военных в политику

Министерство обороны Армении заявило об опасности попыток вовлечь армию в политические конфликты в стране. Ранее сегодня, 25 февраля, Генштаб Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Бывший президент страны Роберт Кочарян призвал граждан «быть хозяевами своего государства» и «встать рядом с армией».

«Армия — аполитичная структура, любые попытки вовлечь вооруженные силы в какой-либо политический процесс недопустимы,— говорится в заявлении ведомства.— Любая такая попытка угрожает стабильности и безопасности Республики Армения». В министерстве пообещали отреагировать «на подобные действия».

Вчера заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян назвал несерьезными слова господина Пашиняна об эффективности ракет комплексов «Искандер», которые можно было бы использовать во время войны в Нагорном Карабахе. После этого он был уволен по указу премьера. Генштаб Армении в связи с решением об увольнении потребовал отставки Никола Пашиняна. Армянский премьер после этого призвал своих сторонников выйти на площадь Республики. Он заявляет о попытках оппозиции совершить государственный переворот.

В Ереване сегодня одновременно проходят шествие сторонников премьера и митинг оппозиции. Ее лидер Вазген Манукян заявил, что происходящее не является попыткой переворота.

О политическом кризисе в Армении — в материале “Ъ” «"У Пашиняна есть последний шанс уйти политическим путем без потрясений"».