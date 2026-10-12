В Домодедово обнаружили радиоактивные часы в посылке из Израиля
12.10.2026, 15:33
Таможенники аэропорта Домодедово обнаружили в посылке из Израиля авиационные часы с повышенным уровнем радиации. Радиационный фон устройства превышал естественный показатель в 20 раз, сообщила пресс-служба ФТС.
Система радиационного контроля сработала на часах, которые лежали в рюкзаке внутри посылки. Проверка показала, что уровень ионизирующего излучения на поверхности устройства составляет 2,75 мкЗв/ч. Посылка была адресована жителю Удмуртии.
Роспотребнадзор по итогам санитарно-карантинного контроля выявил несоответствие товара единым санитарным требованиям. «Товар оказался опасен для бытового использования»,— заявили в ФТС. Ввозить часы в Россию запретили, посылку отправят обратно в Израиль.