СВР назвала руководство ЕК инициатором информкампании против «Росатома»
12.10.2026, 15:45
Служба внешней разведки России сообщила, что получила сведения о развернутой против «Росатома» информационной кампании в Европе. Как отмечается в пресс-релизе СВР, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поставила перед своим аппаратом задачу заставить премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра отказаться от сотрудничества с «Росатомом» по строительству АЭС «Пакш-2».
Для этого, по данным СВР, активно используются СМИ. «В качестве "рупора" информационной кампании выбрано подконтрольное Брюсселю издание Politico Europe. Главным провокатором назначен псевдожурналист Бен Макуч, который ранее специализировался на распространении "политических заказов" по России, а теперь заделался "экспертом по энергетике"», — сообщили в СВР.
«Урсула рассчитывает, что ее активная роль в изгнании "Росатома" из Венгрии и замещении российского концерна на западную компанию будет "по заслугам оценена". Мнение и интересы венгров управляющая Евросоюзом глобалистская секта, разумеется, не берет в расчет. Венгерским властям придется делать сложный выбор — поддаться нагнетаемой Брюсселем информационной шумихе и лишить страну надежного источника электрогенерации», — отметили в СВР.