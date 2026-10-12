«Урсула рассчитывает, что ее активная роль в изгнании "Росатома" из Венгрии и замещении российского концерна на западную компанию будет "по заслугам оценена". Мнение и интересы венгров управляющая Евросоюзом глобалистская секта, разумеется, не берет в расчет. Венгерским властям придется делать сложный выбор — поддаться нагнетаемой Брюсселем информационной шумихе и лишить страну надежного источника электрогенерации», — отметили в СВР.