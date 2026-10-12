«Реал» продлит контракт с вратарем Тибо Куртуа

За «Реал» бельгиец выступает с 2018 года. Вместе с клубом Тибо Куртуа стал обладателем 12 трофеев, в том числе трижды выиграл чемпионат Испании и дважды — Лигу чемпионов. В этом сезоне вратарь провел за команду девять матчей в различных турнирах, в которых пропустил девять голов и дважды отыграл «на ноль».