«Реал» продлит контракт с вратарем Тибо Куртуа
12.10.2026, 15:45
Испанский футбольный клуб «Реал» достиг договоренности о продлении соглашения с бельгийским голкипером Тибо Куртуа. Об этом в социальной сети X сообщил журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, контракт будет рассчитан до лета 2028 года. Текущий договор с 34-летним вратарем истекает в конце этого сезона.
За «Реал» бельгиец выступает с 2018 года. Вместе с клубом Тибо Куртуа стал обладателем 12 трофеев, в том числе трижды выиграл чемпионат Испании и дважды — Лигу чемпионов. В этом сезоне вратарь провел за команду девять матчей в различных турнирах, в которых пропустил девять голов и дважды отыграл «на ноль».
После восьми туров чемпионата Испании «Реал» с 18 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет шесть баллов.