Контроль качества жизни

Ирония в том, что все эти вещи — матрас за цену квартиры, кресло, у которого нет очевидной «престижной» функции, вода для очень конкретной цели или умный браслет без экрана — внешне выглядят подчеркнуто нейтрально. Никаких золотых гвоздиков напоказ, никаких логотипов на подголовнике. Это и есть тихая роскошь в ее нынешнем виде: не «смотрите, сколько я потратил», а «попробуйте догадаться, сколько я сплю и как восстанавливаюсь». В определенном смысле это куда более жесткая форма социального отбора. Раньше можно было купить часы и носить их напоказ — путь заведомо ложный, но тем не менее популярный. Теперь нужно выстроить образ жизни, в котором покупка кресла с индивидуальными настройками — не прихоть, а логичное продолжение своих убеждений. И, конечно, условий долголетия. Ведь время всегда было и остается самым ценным ресурсом — нам лишь осталось научиться его добывать.