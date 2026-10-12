Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №189

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Коммерсантъ. Стиль

Контроль качества жизни

Почему статус теперь измеряется не каратами, а часами сна

12.10.2026, 15:38
Если еще несколько лет назад успешность человека считывалась по логотипам на сумке, циферблату часов или парковке у ресторана, то сегодня коды изменились. Кричащий люкс, который так любят выставлять в витринах и социальных сетях, перестал быть маркером исключительности или принадлежности к определенной касте, он стал доступен буквально всем. На смену ему пришла куда более сложная и, если угодно, личная валюта — качество жизни. Точнее, способность это качество повысить.
Новая статусность не акцентирует внимание на том, что у вас есть. Она скорее выстраивает сценарии жизни — например, как мы будем чувствовать себя в понедельник утром, когда остальные пытаются восстановиться после выходных. И это уже не абстрактная философия, а вполне измеримая экономика. По данным Knight Frank Wealth Report 2025, индекс люксовых инвестиций KFLII потерял 3,3%, а цены на предметы искусства — самая пострадавшая категория — упали на 18,3%. При этом инвестиции в здоровье и долголетие бьют рекорды. Глобальный рынок лонджевити-биотеха в прошлом году достиг оборота в $18,4 млрд. А миллиардеры, стоящие в авангарде всего нового,— Джефф Безос, Сэм Альтман или Питер Тиль — вкладываются в стартапы, обещающие продлить не столько жизнь, сколько healthspan (то есть период активного благополучия).
Массажное кресло BORK

Массажное кресло BORK

BORK

В этой системе координат самыми ценными предметами в доме становятся не картины и не часы, а те, что напрямую работает на повышение качества жизни владельца. И рынок уже отреагировал: по данным Euromonitor, более 70% состоятельных потребителей сегодня отдают предпочтение впечатлениям, а не демонстративному потреблению. И тут снова стоит отметить, что велнес и биохакинг становятся самыми популярными активами для тех, кто добился успеха.
Принцип «вещь работает на вас, а не на впечатление о вас» прослеживается в том, как меняется современный интерьер. Массажное кресло еще недавно воспринималось как атрибут салона или спортивного клуба. Сегодня это уже самостоятельный объект дизайна, который встраивается в пространство наравне со скульптурой или креслом именитого мебельщика. BORK, например, продвигает концепцию Healthterior — интерьерные модели с функцией релакс-терапии, которые не маскируются под «медицинскую технику», а претендуют на статус полноценного элемента квартиры или дома. Флагманская модель BORK — это не просто массажер. Скорее персональное пространство восстановления с расширенными настройками: оно рассчитано на человека, который знает, чего хочет от своего тела, и не готов довольствоваться универсальными решениями.
Но, пожалуй, интереснее здесь даже не кресла, а то, как бренд работает с повседневными ритуалами. В конце 2025 года BORK начал продавать японскую воду, добытую в ущелье префектуры Ямагути на острове Хонсю. Комплект из 24 алюминиевых флаконов стоит 7,2 тыс. руб., и в описании прямо сказано: мягкий нейтральный вкус подходит для заваривания самых дорогих видов чая. Вода с момента добычи и до открытия флакона не соприкасается с солнечным светом — полная темнота поддерживает ее природную чистоту и минеральный состав. Она представлена не как инструмент утоления жажды — вода становится частью выстроенной системы, где каждая деталь работает на качество.
Японская вода из ущелья префектуры Ямагути на острове Хонсю

Японская вода из ущелья префектуры Ямагути на острове Хонсю

BORK

Еще один показательный пример — шведский Hastens. Их флагманский матрас Grand Vividus, созданный в коллаборации с дизайнером Феррисом Рафаули, стоит $390 тыс. Над каждым экземпляром четыре сертифицированных мастера трудятся около 600 часов. Дрейк, купивший эту модель одним из первых, назвал свой сон «парящим» — и в этом признании куда больше смысла, чем в любой рекламной кампании. Потому что это покупка только для себя, ее никто никогда не увидит (да и оценят лишь близкие, которым ваше положение давно известно и понятно). Пример, который лишь доказывает: статус окончательно перестал быть публичным.
Кровать Grand Vividus от шведского производителя Hastens

Кровать Grand Vividus от шведского производителя Hastens

Hastens

В продолжение темы отказа от публичности в пользу утилитарности можно вспомнить браслет Whoop. Лишенный экрана и уведомлений, он превратился в скромный символ современного благополучия: его носят Криштиану Роналду, Леброн Джеймс, Патрик Махоумс, Майкл Фелпс и принц Уильям. Компания оценивается в $10,1 млрд, у нее более 2,5 млн пользователей в 56 странах, а Роналду, Джеймс и Рори Макилрой не просто носят браслет, но и инвестировали в него. Устройство не показывает время и не претендует на роль аксессуара. Оно собирает данные о сне, восстановлении и нагрузке — и в этом смысле работает не на образ, а на тело.
Трекеры Whoop

Трекеры Whoop

Whoop

Ирония в том, что все эти вещи — матрас за цену квартиры, кресло, у которого нет очевидной «престижной» функции, вода для очень конкретной цели или умный браслет без экрана — внешне выглядят подчеркнуто нейтрально. Никаких золотых гвоздиков напоказ, никаких логотипов на подголовнике. Это и есть тихая роскошь в ее нынешнем виде: не «смотрите, сколько я потратил», а «попробуйте догадаться, сколько я сплю и как восстанавливаюсь». В определенном смысле это куда более жесткая форма социального отбора. Раньше можно было купить часы и носить их напоказ — путь заведомо ложный, но тем не менее популярный. Теперь нужно выстроить образ жизни, в котором покупка кресла с индивидуальными настройками — не прихоть, а логичное продолжение своих убеждений. И, конечно, условий долголетия. Ведь время всегда было и остается самым ценным ресурсом — нам лишь осталось научиться его добывать.
Стиль. Красота и здоровье