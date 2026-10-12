Авиакомпании все чаще предлагают билет в никуда. Путешествие-сюрприз становится все более популярным среди перевозчиков. Представьте: вы платите за авиабилет, но не знаете, куда полетите. У немецкого лоукостера Eurowings (входит в Lufthansa Group) это называется blind booking («слепое бронирование»). Турист, или точнее сказать, авантюрист выбирает аэропорт вылета в Германии, Австрии, Швеции или Чехии, тему поездки (например, вечеринка, шопинг, природа, пляж) и даты. Бронировать можно минимум за сутки и максимум за 42 дня до вылета. Сразу после оплаты становится известно направление: все-таки авиакомпания понимает, что человеку нужно подготовиться к поездке.