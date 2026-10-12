«Путешествие-сюрприз становится все более популярным»
Яна Лубнина — о предложениях авиакомпаний
12.10.2026, 15:49
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Авиакомпании все чаще предлагают билет в никуда. Путешествие-сюрприз становится все более популярным среди перевозчиков. Представьте: вы платите за авиабилет, но не знаете, куда полетите. У немецкого лоукостера Eurowings (входит в Lufthansa Group) это называется blind booking («слепое бронирование»). Турист, или точнее сказать, авантюрист выбирает аэропорт вылета в Германии, Австрии, Швеции или Чехии, тему поездки (например, вечеринка, шопинг, природа, пляж) и даты. Бронировать можно минимум за сутки и максимум за 42 дня до вылета. Сразу после оплаты становится известно направление: все-таки авиакомпания понимает, что человеку нужно подготовиться к поездке.
Цены на такие билеты начинаются от €89. У других перевозчиков по соседству тоже есть подобные тарифы: Austrian Surprise стоит от €99, Lufthansa Surprise — от €109. Чем меньше ограничений по датам и городам, тем дешевле. Какой-то город можно исключить, но за доплату в несколько евро, и вариантов должно остаться как минимум три.
Базовые тарифы предполагают пребывание в месте назначения от 18 до 36 часов. Причем обычно такие билеты нельзя обменять и вернуть. Конечно, первым в голову приходит и вопрос виз, тут ответственность за документы полностью возложена на пассажира.
Другой лоукостер Wizz Air превратил похожую услугу в конкурс, что-то вроде «Давай затеряемся с Wizz». Места на неизвестные рейсы разыгрывают в соцсетях, проживание и программа включены. Перед вылетом известен только климат. СМИ пишут, что чаще всего так туристов увозят в Армению, Италию или Турцию.
Россиян такими сюрпризами не удивить. Недавно рейс из турецкого Даламана вместо Москвы приземлился в Минске. Весной два рейса из Египта прибыли в Москву вместо Санкт-Петербурга. А отдыхающие во Вьетнаме вернулись не в российскую столицу, а в Казань. Причины, правда, совсем другие, вынужденные, «технические». Может, пора из этого сделать отдельную услугу.