Шереметьевских таксистов приговорили к длительным срокам по делу ОПС
12.10.2026, 15:38
В Химкинском горсуде Подмосковья вынесен второй приговор по делу об организованном преступном сообществе (ОПС), похищавшем средства участников СВО на территории аэропорта Шереметьево. На этот раз в зависимости от роли каждого обвинение в участии в ОПС, грабеже, разбое, вымогательстве и особо крупном мошенничестве было предъявлено группе таксистов и «зазывал» Анварджону Маллаеву, Огсену Манукяну, Юсуфу Тамалову, Денису Терехову и Артуру Юсупову.
Суд признал всех подсудимых виновными и назначил Огсену Манукяну семнадцать лет колонии строгого режима со штрафом 2 млн руб. и последующим ограничением свободы на два года, Юсуфу Тамалову — двенадцать лет строгого режима и штраф 1,1 млн руб., Анварджону Маллаеву — десять лет общего режима (штраф 1,1 млн руб.), Артуру Юсупову — девять лет строгого режима (штраф 1,1 млн руб.) с ограничением свободы на один год, Денису Терехову — восемь лет общего режима (штраф 1 млн руб.) с ограничением свободы на один год.
Как ранее сообщал “Ъ”, по версии Следственного комитета РФ, в действовавшее в аэропорту преступное сообщество входили несколько структурных подразделений, у каждого были свои задачи. В частности, «зазывалы» встречали пассажиров, в том числе участников СВО, и отправляли их к «нужным таксистам», а также предлагали помощь в покупке билетов, устройстве в гостиницу и тому подобном — все по многократно завышенной цене. Таксисты обманывали потерпевших со стоимостью проезда — иногда итоговая сумма составляла 100 тыс. руб. за небольшой маршрут.
Ранее Химкинский горсуд приговорил четырех других таксистов—участников ОПС к лишению свободы на сроки от 10 до 17 лет.