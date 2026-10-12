Шереметьевских таксистов приговорили к длительным срокам по делу ОПС

Суд признал всех подсудимых виновными и назначил Огсену Манукяну семнадцать лет колонии строгого режима со штрафом 2 млн руб. и последующим ограничением свободы на два года, Юсуфу Тамалову — двенадцать лет строгого режима и штраф 1,1 млн руб., Анварджону Маллаеву — десять лет общего режима (штраф 1,1 млн руб.), Артуру Юсупову — девять лет строгого режима (штраф 1,1 млн руб.) с ограничением свободы на один год, Денису Терехову — восемь лет общего режима (штраф 1 млн руб.) с ограничением свободы на один год.