Дело о нападении адвоката на полицейских зашло на новый круг

Уголовное дело в отношении краснодарского адвоката Михаила Беньяша о нападении на полицейских будет рассмотрено заново другим составом суда. Такое решение вынесла апелляция, рассмотрев жалобу подсудимого. В октябре 2019 года Ленинский суд Краснодара назначил господину Беньяшу наказание в виде штрафа в 30 тыс. руб., признав виновным в том, что перед протестной акцией в сентябре 2018 года адвокат оказал сопротивление сотрудникам МВД.
Судья Краснодарского краевого суда Геннадий Курдаков отменил приговор первой инстанции по уголовному делу в отношении адвоката Михаила Беньяша. Дело направлено на новое рассмотрение иным составом, сообщил “Ъ” Михаил Беньяш. Как ранее сообщал “Ъ”, в октябре 2019 года судья Ленинского райсуда Краснодара Диана Беляк признала адвоката Беньяша виновным в применении насилия к сотрудникам МВД (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и назначила ему наказание в виде штрафа в сумме 30 тыс. руб.
«Я могу предположить, что краевой суд обратил внимание на серьезные процессуальные нарушения, о которых защита говорила еще в первой инстанции,— пояснил Михаил Беньяш.— Во-первых, судья Беляк не дала оценку доказательствам защиты, и это обстоятельство судья особо подчеркнула в приговоре. Во-вторых, Диана Беляк не могла быть объективна, так как она уже высказала свою позицию по поводу виновности в административном правонарушении гражданской активистки Татьяны Бархатовой, которая в моем деле была ключевым свидетелем и очевидцем задержания».
Напомним, Михаил Беньяш был задержан в Краснодаре 9 сентября 2018 года, в день несанкционированного митинга против пенсионной реформы, когда он направлялся в райотдел полиции, чтобы оказывать юридическую помощь задержанным активистам. Оперативники посадили адвоката в машину и повезли в райотдел МВД.
Михаил Беньяш настаивает на том, что сотрудники МВД избивали и душили его и в автомобиле, и затем в здании райотдела. Во время следствия и судебного процесса адвокат не раз заявлял о том, что полицейские оговорили его, чтобы избежать ответственности за превышение полномочий. Сразу после инцидента с полицейскими Михаила Беньяша арестовали, но ситуация получила большой общественный резонанс. Несколько десятков адвокатов из разных регионов России вошли в процесс, чтобы защищать коллегу, адвокатская палата Краснодарского края внесла залог, через месяц Михаил Беньяш был освобожден.
Адвокат Михаил Беньяш известен своей деятельностью по защите гражданских активистов, в том числе задержанных во время протестных акций. Накануне шествия сторонников Алексея Навального 23 января этого года господин Беньяш был задержан и отправлен под арест на пять суток за организацию несанкционированного массового мероприятия: суд признал, что его призыв к коллегам-адвокатам оказывать юридическую помощь протестующим равнозначен участию в организации несанкционированного митинга.