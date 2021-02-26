Дело о нападении адвоката на полицейских зашло на новый круг

Уголовное дело в отношении краснодарского адвоката Михаила Беньяша о нападении на полицейских будет рассмотрено заново другим составом суда. Такое решение вынесла апелляция, рассмотрев жалобу подсудимого. В октябре 2019 года Ленинский суд Краснодара назначил господину Беньяшу наказание в виде штрафа в 30 тыс. руб., признав виновным в том, что перед протестной акцией в сентябре 2018 года адвокат оказал сопротивление сотрудникам МВД.

Судья Краснодарского краевого суда Геннадий Курдаков отменил приговор первой инстанции по уголовному делу в отношении адвоката Михаила Беньяша. Дело направлено на новое рассмотрение иным составом, сообщил “Ъ” Михаил Беньяш. Как ранее сообщал “Ъ”, в октябре 2019 года судья Ленинского райсуда Краснодара Диана Беляк признала адвоката Беньяша виновным в применении насилия к сотрудникам МВД (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и назначила ему наказание в виде штрафа в сумме 30 тыс. руб.

Судья Курдаков огласил только резолютивную часть решения, поэтому участникам процесса пока неизвестно, какими мотивами руководствовалась апелляционная инстанция при отмене судебного акта.

«Я могу предположить, что краевой суд обратил внимание на серьезные процессуальные нарушения, о которых защита говорила еще в первой инстанции,— пояснил Михаил Беньяш.— Во-первых, судья Беляк не дала оценку доказательствам защиты, и это обстоятельство судья особо подчеркнула в приговоре. Во-вторых, Диана Беляк не могла быть объективна, так как она уже высказала свою позицию по поводу виновности в административном правонарушении гражданской активистки Татьяны Бархатовой, которая в моем деле была ключевым свидетелем и очевидцем задержания».

Напомним, Михаил Беньяш был задержан в Краснодаре 9 сентября 2018 года, в день несанкционированного митинга против пенсионной реформы, когда он направлялся в райотдел полиции, чтобы оказывать юридическую помощь задержанным активистам. Оперативники посадили адвоката в машину и повезли в райотдел МВД.

По версии полицейских, во время поездки адвокат ударил одного из них, а второго укусил.

Михаил Беньяш настаивает на том, что сотрудники МВД избивали и душили его и в автомобиле, и затем в здании райотдела. Во время следствия и судебного процесса адвокат не раз заявлял о том, что полицейские оговорили его, чтобы избежать ответственности за превышение полномочий. Сразу после инцидента с полицейскими Михаила Беньяша арестовали, но ситуация получила большой общественный резонанс. Несколько десятков адвокатов из разных регионов России вошли в процесс, чтобы защищать коллегу, адвокатская палата Краснодарского края внесла залог, через месяц Михаил Беньяш был освобожден.

Адвокат Михаил Беньяш известен своей деятельностью по защите гражданских активистов, в том числе задержанных во время протестных акций. Накануне шествия сторонников Алексея Навального 23 января этого года господин Беньяш был задержан и отправлен под арест на пять суток за организацию несанкционированного массового мероприятия: суд признал, что его призыв к коллегам-адвокатам оказывать юридическую помощь протестующим равнозначен участию в организации несанкционированного митинга.

Анна Перова, Краснодар