Обвинение оштрафовали на 10 тысяч

В пятницу суд признал краснодарского адвоката Михаила Беньяша виновным в применении насилия к полицейским, назначив штраф в 30 тыс. руб. вместо запрошенных обвинением 40 тыс. Такое наказание адвокат назвал «подачкой», которая ему не нужна. Господин Беньяш настаивает на невиновности, намерен добиться полного оправдания и привлечь к ответственности полицейских, которые, как утверждает адвокат, на самом деле избили его. В адвокатском сообществе возмущены приговором: по мнению коллег Михаила Беньяша, «судебная система защищается сама» — ведь в случае его оправдания руководству краснодарской полиции пришлось бы ответить за недопустимые действия подчиненных.

На объявление приговора Михаилу Беньяшу в Ленинский суд Краснодара пришли два десятка его сторонников и коллег. Накануне Михаил Беньяш на своей странице в Facebook предложил попытаться угадать исход дела — оправдание или штраф. «Некоторые высказываются за “двушечку”»,— сообщил он позже. Приговор оказался обвинительным, но наказание гораздо мягче «двушечки». Обвинение предлагало назначить штраф в 40 тыс. руб., но суд отметил, что Михаил Беньяш воспитывает малолетнего ребенка и вообще «характеризуется положительно». Поэтому ограничился 30 тыс. руб. штрафа. «Вам понятен приговор?» — обратилась к подсудимому судья Диана Беляк. «Вы шутите, ваша честь?» — ответил Михаил Беньяш. Адвокат не согласился с таким наказанием, назвав штраф «подачкой», которая ему не нужна.

“Ъ” неоднократно рассказывал о громком деле Михаила Беньяша. Господин Беньяш был задержан в Краснодаре 9 сентября 2018 года, в день несанкционированного митинга против пенсионной реформы. Адвокат не участвовал в акции, он планировал оказывать юридическую помощь задержанным. Оперативники в штатском остановили его на улице и насильно затолкали в машину. На следующий день состоялся суд, куда господина Беньяша доставили со свежими ссадинами на лице. Он рассказал, что оперативники бросили его лицом на асфальт, а затем уже в кабинете несколько раз ударили по лицу и угрожали изнасиловать. Полицейские утверждали, что адвокат сам нанес себе телесные повреждения: бился головой о стекло автомобиля и пытался спровоцировать драку, укусил одного из них за руку, а второго ударил локтем в лицо. В итоге суд признал Михаила Беньяша виновным в неповиновении сотрудникам полиции и назначил 14 суток ареста. Через две недели адвоката задержали на выходе из ИВС — против него возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ (насилие в отношении сотрудников полиции). При этом следственные органы отказались возбуждать уголовное дело по жалобе адвоката на избиение полицейскими. Михаила Беньяша отправили в СИЗО, но к этому времени его история получила большой общественный резонанс. В защите коллеги участвовали несколько десятков адвокатов из разных регионов России, адвокатская палата Краснодарского края внесла залог, и через месяц Михаил Беньяш был освобожден из-под стражи.

На протяжении следствия и суда адвокат Беньяш настаивал на своей невиновности. Приговор он назвал позором и заявил, что продолжит добиваться полного оправдания и наказания полицейских, которые его избили. Отметим, что Михаил Беньяш может в ближайшее время потерять адвокатский статус — закон запрещает быть адвокатами лицам, имеющим «непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления». У осужденных граждан, чье наказание не связано с лишением свободы, судимость погашается через год.

«Я считаю приговор неправосудным, незаконным, необоснованным,— заявил в пятницу “Ъ” руководитель Комитета защиты адвокатов Александр Пиховкин, который прилетел из Москвы в Краснодар поддержать коллегу.— По степени отрицания очевидных фактов, доводов, доказательств он переходит все мыслимые и немыслимые границы». По его мнению, практически весь приговор «состоит из оснований для обжалования». Господин Пиховкин подчеркнул, что суд положительно оценил показания всех свидетелей обвинения и не стал учитывать показания всех свидетелей защиты. «Например, суд критически отнесся к показаниям свидетеля Бархатовой, которая наблюдала за моментом задержания. Судья сказала, что Бархатова была знакома с Михаилом и могла иметь желание помочь ему в ходе процесса,— сказал адвокат.— Но ведь ровно те же критерии необходимо применить и к показаниям сотрудников полиции, которые знакомы друг с другом гораздо дольше и ближе, чем Беньяш с Бархатовой. Но суд этого не сделал».

Господин Пиховкин напомнил, что фигуранты дел, связанных с летними столичными протестами, получили по той же статье УК не штрафы, а годы лишения свободы.

«Если сравнивать с их приговорами, то решение суда по делу Беньяша можно назвать эквивалентом оправдательного приговора — не посадили ведь. Но с точки зрения законности, обоснованности, справедливости, здравого смысла этот приговор является неправосудным»,— считает глава Комитета защиты адвокатов.

Член комиссии по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов РФ Денис Лактионов назвал приговор ожидаемым, «так как правоохранительные органы находятся в тесном сотрудничестве с правосудием и суд ориентируется на показания сотрудников полиции». По его мнению, «в данном случае судебная система не столько осуждает подсудимого, сколько защищается сама». Он отметил, что признание адвоката невиновным поставило бы следующий вопрос: как он получил телесные повреждения. «К уголовной ответственности пришлось бы привлечь сотрудников полиции, превысивших свои должностные полномочия. А это повлечет последствия и для их руководителей, которые могут лишиться своих постов»,— констатировал господин Лактионов, выразив надежду, что приговор Михаилу Беньяшу все-таки будет отменен.

Президент адвокатской палаты Краснодарского края Андрей Чехов особо отметил, что дело Беньяша объединило российскую адвокатуру. «При всей противоречивости фигуры Беньяша его дело не оставило равнодушным никого — от адвокатов, которые не знали Михаила на момент начала этой истории, до президента Федеральной палаты адвокатов Юрия Пилипенко,— сказал он.— Поэтому и сегодняшнее решение, и весь ход дела продемонстрировали, что адвокатура является определенной силой, с которой считаются». По его мнению, «сегодняшний результат не победа, но с учетом тяжести обвинения и поражением приговор назвать нельзя».

Получить комментарии от представителей МВД не удалось — руководитель пресс-службы ГУ МВД по краю Александр Рунов не ответил по мобильному телефону. Потерпевшие Долгов и Юрченко на оглашение приговора не пришли, поэтому выяснить их мнение относительно решения суда тоже не удалось.

Анна Перова, Краснодар; Александр Черных