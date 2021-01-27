Краснодарские адвокаты «покаялись» в защите протестующих

Краснодарские адвокаты придумали необычный способ поддержать коллегу, арестованного на пять суток по «митинговой» статье. Ранее адвокат Михаил Беньяш в соцсетях призвал юридическое сообщество защищать задержанных на несанкционированных митингах «в отделениях полиции и судах» — и суд посчитал эту запись соучастием в организации несогласованной акции. Теперь его коллеги написали «явку с повинной», в которой «признались» полиции, что прочитали запись Михаила Беньяша и под ее влиянием защищали задержанных. Они требуют проверить, есть ли и в их действиях состав правонарушения.

Адвокаты Алексей Аванесян, Тимур Филиппов и Феликс Вертегель направили начальнику УМВД Краснодара Дмитрию Остапенко сообщение о возможном административном правонарушении, совершенном ими же. Они попросили полицию оценить их действия по защите задержанных на протестной акции 23 января. В беседе с “Ъ” адвокат Алексей Аванесян назвал обращение «явкой с повинной», но предупредил, что этот термин не следует понимать буквально. «Мы не признаем себя виновными в преступлении или правонарушении, но просим полицию дать правовую оценку нашим действиям по юридической защите задержанных»,— пояснил собеседник “Ъ”.

В заявлении, копия которого имеется в распоряжении “Ъ”, адвокаты Аванесян, Филиппов и Вертегель сообщили, что накануне шествия 23 января каждый из них прочитал в Facebook текст «По соображениям совести». Его автор, адвокат Михаил Беньяш, призвал коллег защищать «избитых и униженных граждан», которых задержат во время несанкционированного мероприятия. Утром 22 января в квартире Михаила Беньяша прошел обыск, он был доставлен в полицию, а затем в Ленинский районный суд Краснодара. Там ему назначили 5 суток ареста по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (организация публичного мероприятия без уведомления). Как следует из постановления судьи Романа Жметкина, публичное обращение адвоката Беньяша к коллегам свидетельствует о его причастности к организации шествия.

По мнению судьи, «под организацией несанкционированного мероприятия подразумевается не только призыв в нем участвовать, но и совершать иные действия, непосредственно связанные с мероприятием, в том числе оказывать юридическую помощь участникам».

Адвокаты Аванесян, Филиппов и Вертегель в своей «явке с повинной» пояснили, что сами не участвовали в шествии 23 января — но защищали задержанных в судах. «Если призыв к адвокатам выполнить свои профессиональные обязанности расценивается как организация несанкционированного мероприятия, то мы просим дать оценку действиям адвокатов, которые свои обязанности выполняли»,— пояснил “Ъ” адвокат Алексей Аванесян. Отметим, что постановление об административном аресте Михаила Беньяша обжаловано в апелляции.

Адвокат Михаил Беньяш Фото: facebook.com/Alexey Avanesyan

Председатель адвокатской палаты Краснодарского края (АПКК) Андрей Чехов в разговоре с “Ъ” заявил, что адвокаты Аванесян, Филиппов и Вертегель не сообщали в АПКК о своей «явке с повинной». Господин Чехов уточнил, что в комиссию по защите прав адвокатов АПКК сегодня поступило обращение Феликса Вертегеля с просьбой участвовать в рассмотрении апелляционной жалобы на постановление об аресте Михаила Беньяша. Зампредседателя комиссии Антон Пуляев заявил изданию «Адвокатская улица», что суд в деле Беньяша «допустил слишком вольную трактовку» законодательства — и арест адвоката «безусловно, должен быть обжалован». В ГУ МВД по Краснодарскому краю на запрос “Ъ” не ответили.

Анна Перова, Краснодар