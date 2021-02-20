Бурятские учителя пожаловались на принуждения делать прививки от коронавируса

В Бурятии педагоги Татауровского филиала Байкальского колледжа туризма и сервиса пожаловались уполномоченному по правам человека в республике Юлии Жамбаловой, что их принуждают ставить прививки от ковида. Об этом сама госпожа Жамбалова сообщила на своей странице в Facebook (открыта только для друзей).

«Считаю, что недопустимо заставлять делать прививку, граждане сами должны делать выбор»,— написала она.

Уже после того, как омбудсмен вмешалась в ситуацию и подключила к ней республиканское министерство образования, которое «оперативно приняло меры», в чате в Viber руководство учебного заведения вновь напомнило своим сотрудникам об обязательности прививки. «Ваши заявления от отказа от прививки во внимание не берутся. Должен быть официальный отвод от врача. Летом, когда будем проходить медкомиссию, вам без прививки допуска к работе не будет»,— написало руководство филиала. Юлия Жамбалова готовит обращение в прокуратуру.

Ранее “Ъ” уже рассказывал, что в ряде регионов врачи и учителя жалуются на принудительную вакцинацию под угрозой увольнения.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Не уколяй меня без нужды».

Екатерина Еременко, Иркутск