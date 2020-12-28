Добровольно-обязательная вакцинация

В воскресенье вступил в силу приказ Минздрава, который обновил Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Теперь в нем записана вакцинация от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан, в частности врачей, учителей и соцработников. “Ъ” задался вопросом: обязаны ли они делать прививку от COVID-19? Как оказалось, четкого ответа до сих пор нет.

Вакцинацию по эпидпоказаниям проводят «при угрозе возникновения эпидемии или вспышки (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети), а также в период эпидемии». Обычно эпидемия объявляется, когда заболевает более 5% населения, что считается превышением эпидемиологического порога. На 27 декабря официальное число заболевших COVID-19 в России составляет 3 050 248 человек: получается, что, согласно официальной статистике, показатель пока превышает лишь 2%. Тем не менее еще 17 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился включить вакцинацию от коронавирусной инфекции в календарь профилактических прививок.

В приказе Минздрава указан список категорий граждан, которым показаны прививки от коронавирусной инфекции «в порядке приоритета».

К приоритету первого уровня отнесены:

работники медицинских и образовательных организаций, организаций соцобслуживания и многофункциональных центров;

люди, проживающие в организациях социального обслуживания;

граждане с хроническими заболеваниями (бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением).

К приоритету второго уровня отнесены:

работники организаций транспорта и энергетики;

сотрудники правоохранительных органов;

сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через границу;

сотрудники, работающие вахтовым методом;

волонтеры;

военнослужащие;

работники организаций сферы услуг.

Приоритетом третьего уровня обладают:

государственные гражданские и муниципальные служащие;

учащиеся в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования;

призывники.

Отдельно в приказе указано, что «по решению исполнительных органов государственной власти субъектов РФ уровни приоритета могут быть изменены».

В Минздраве “Ъ” пока не ответили на запрос, какие последствия может повлечь отказ от вакцинации граждан, подпадающих под эти списки. Однако ранее, комментируя аналогичный приказ, регламентирующий вакцинацию от гриппа, в пресс-службе ведомства напоминали, что «любой вид медицинской помощи в РФ оказывается только с добровольного информированного согласия, а слово "обязательная" (вакцинация.— “Ъ”) относится в первую очередь к организаторам здравоохранения» и «вопросу стратегического планирования».

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович в разговоре с “Ъ” отметила, что «любая прививка не может быть обязательной».

«Прививка делается по желанию и идет в соответствии с клиническим разрешением, так как у каждого человека могут быть определенные причины от нее отказываться. По общему основанию "обязаловки" быть не может. А если это будет происходить, то станет нарушением конституционных норм. Никто не может заставить человека быть здоровым»,— сказала госпожа Попович.

Однако она уточнила, что если условие вакцинироваться от коронавирусной инфекции содержится в договоре о приеме на работу и человек согласился с такой формулировкой, то «тогда он обязан выполнять трудовую дисциплину».

Глава центра «Высшая школа организации и управления здравоохранением» Гузель Улумбекова полагает, что вакцинация от коронавирусной инфекции все же будет обязательной «для определенных категорий». Например, для медицинских работников, которые контактируют с пациентами. «Мы должны обязательно привиться, чтобы не заразиться от пациентов и самим не стать источником вируса. Как делается сейчас, например, прививка против вирусного гепатита,— объясняет госпожа Улумбекова.— Если есть противопоказания, никто насильственно заставлять прививаться не будет делать. О том, что человек, который не сделал прививку, может быть уволен с работы, в Национальном календаре ничего не написано. Но я могу сказать, что медицинских работников в США не допускают к работе с пациентами, если у них нет основных прививок, положенных во взрослом возрасте».

Медицинский юрист Полина Габай напомнила, что сейчас в Национальном календаре присутствуют вакцинации против целого ряда опасных болезней, например кори и туберкулеза.

«Эпидемия коронавируса дала основания включить новую прививку в Нацкалендарь. Просто раньше, пока ни одна вакцина не была зарегистрирована на территории РФ, сделать это было невозможно,— поясняет госпожа Габай.— Вакцинация, включенная в национальный календарь, является обязательной. [Поэтому] там указаны группы населения, на которые данная прививка распространяется».

Ведущий юрисконсульт аудиторско-консалтинговой компании КСК ГРУПП Ирина Михеева в разговоре с “Ъ” указала на определенное противоречие в законодательстве. «С одной стороны, процедура вакцинации в нашей стране добровольная. Это является медицинским вмешательством, к которому применяются положения ФЗ-323 "Об основах охраны здоровья граждан". В случае нежелания подвергаться такому вмешательству пациент имеет право на отказ от него. Право на свободу и личную неприкосновенность зафиксировано в Конституции РФ,— говорит юрист.— Также граждане имеют право отказаться от прививки в силу положений ФЗ №157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"».

Но, в соответствии с этим же законом, отказ от прививки может повлечь временный отказ в трудоустройстве или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Перечень таких работ утвержден постановлением правительства РФ №825, последняя редакция которого была в 2014 году, в «докоронавирусную эпоху». «По закону получается, что человеку, отказавшемуся от вакцинации, при угрозе эпидемии может быть отказано в устройстве в образовательное или медицинское учреждение,— полагает госпожа Михеева.— Также нельзя исключать иных ограничений в правах "непривитых" людей. Например, в правах на работу в коллективе или посещении общественных мест. [Возможен] запрет на проезд в общественном транспорте и нахождение в общественных местах».

Руководитель HR-службы юридической группы «Яковлев и партнеры» Светлана Краснянская уверена: «Если ваша профессия присутствует в правительственном перечне, то работник обязан делать профилактические прививки в соответствии с календарем, утвержденным Минздравом. Отвод от прививки можно взять в случае наличия медицинских противопоказаний».

Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин настаивает, что «вакцинация в РФ является добровольной». «Однако работники отдельных специальностей или граждане, находящиеся в определенных территориальных условиях, подлежат обязательной вакцинации»,— признает он. Говоря о приказе Минздрава, господин Редин заявляет, что «календарь регламентирует, какие прививки необходимо сделать работнику определенной профессии и с какой периодичностью». «В медицинском учреждении можно запросить заключение о противопоказаниях, если они для вас актуальны. Если их нет, все необходимые прививки нужно будет поставить»,— говорит он.

«Уклонение сотрудника от обязательной вакцинации без уважительных причин, если это обязательное условие допуска к работе, может стать поводом к признанию такого деяния дисциплинарным проступком,— рассуждает юрист.—





Согласно Трудовому кодексу, за такой проступок работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание в форме замечания или выговора». Если же сотрудник «и после возложения на него дисциплинарной ответственности все еще уклоняется от вакцинации», то это может быть рассмотрено как новый дисциплинарный проступок. «Тогда при условии наличия неснятого или непогашенного дисциплинарного взыскания работника можно уволить по ст. 81 ТК РФ за неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин, которое выразилось в форме отказа от обязательной иммунопрофилактики»,— говорит господин Редин.

Впрочем, здесь также есть свои сложности. «Если работодатель не организовал своевременное вакцинирование сотрудников, то за время, в течение которого человек был вынужден не работать, ему должна начисляться зарплата в размере не менее 2/3 среднего оклада,— сообщил юрист.— Если вакцинация не производилась по причинам, не зависящим ни от работодателя, ни от работника, нерабочее время также оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки, но только при условии, что работник письменно уведомил работодателя о том, что медосмотр не состоялся по независящим от него причинам».

И все же ясности закон не дает.

Егор Редин также указал, что «есть и иное мнение»: «Исходя из толкования законодательства, работодатель не может привлечь работника к дисциплинарной ответственности за несделанную прививку. Так как, отказываясь от прививки, сотрудник не совершает проступок по трудовому законодательству, а осуществляет данное законом право на отказ от вакцинации».

Анна Васильева, Валерия Мишина, Наталья Костарнова