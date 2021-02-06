«Спутник V» входит в плотные слои евросферы

Венгрия может стать первой страной Евросоюза, начавшей вакцинацию российским препаратом «Спутник V». По словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана, произойти это может уже на следующей неделе. Не исключено, что примеру Будапешта последуют и другие европейские страны: вакцинация там идет медленнее, чем ожидалось, и собственных производственных мощностей пока не хватает.

Как заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вакцинация российским препаратом «Спутник V» может начаться на следующей неделе. Первая партия препарата — 40 тыс. доз — прибыла в Венгрию 2 февраля. Следующей в очереди может стать Чехия: премьер Андрей Бабиш, посетивший Будапешт в пятницу, заранее пообещал обсудить в ходе визита венгерский опыт использования российской вакцины.

Правда, сам господин Орбан ранее предупредил, что привьется вакциной производства китайской «Синофарм», которой доверяет больше всего. Ее использование в Венгрии национальный регулятор одобрил так же, как и использование российской вакцины.

Другие страны ЕС пока не стали принимать такие решения на национальном уровне и под свою ответственность, а дожидаются общеевропейского заключения.

Между тем если раньше в западных странах на вопросы о возможности использования российской вакцины отвечали уклончиво, то после публикации в самом влиятельном мировом медицинском журнале The Lancet результатов третьей фазы испытания препарата все изменилось. Как следует из публикации, эффективность вакцины составляет 91,6% — это высокий показатель. «Ряд российских подконтрольных государству и финансируемых им СМИ распространяют необоснованные обвинения в отношении Запада в попытках торпедировать продвижение вакцины “Спутник V” для достижения политических и экономических целей. Это ерунда. Все компании должны соблюдать одни и те же правила для того, чтобы их вакцины продавались в ЕС»,— предупредил в интервью «Интерфаксу» накануне визита в РФ глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Процедура получения официального доступа в страны ЕС для «Спутника V» не отличается от аналогичной процедуры для других вакцин. Разрешение должно дать Европейское агентство лекарственных средств (EMA) — общеевропейский регулятор, который определяет, соответствует ли препарат требованиям ЕС. Когда разрешение будет получено и подтверждено Еврокомиссией, страны—члены ЕС смогут закупить вакцину и приступить к ее транспортировке и распределению. Эту процедуру уже прошли три препарата — компаний Pfizer, Moderna и Astrazeneca, а российская заявка пока ждет одобрения.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, заявка может быть рассмотрена европейским регулятором до конца февраля — начала марта.

О готовности использовать российскую вакцину в случае ее допуска на европейский рынок уже заявили, в частности, глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан и канцлер Австрии Себастьян Курц. «Если вакцина безопасна и действенна, то какая разница, в какой стране она была произведена»,— пояснил господин Шпан в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Его итальянский коллега Роберто Сперанца рассказал, что Рим ранее обратился в ЕМА с просьбой ускорить научную оценку российской и других вакцин (вместе со «Спутником V» европейские политики обычно вспоминают про препараты китайского производства).

Впрочем, даже официальное разрешение вовсе не гарантирует, что европейцы будут массово прививаться именно «Спутником V». С одной стороны, к российской вакцине европейских политиков подталкивает нехватка собственных производственных и распределительных мощностей: препаратов на первых порах хватит только медработникам, а обычные граждане многих европейских стран получат к ним доступ не раньше конца этого года. С другой стороны, многие страны уже сформировали внушительные предзаказы на вакцины западного производства, а значит, власти могут не торопиться с заказом дополнительных доз препарата, пусть даже те поступили бы к населению быстрее.

Несмотря на заверения Жозепа Борреля в политической непредвзятости, против российской вакцины на Западе могут сыграть и идеологические факторы.

Так, европейские СМИ в эти дни пестрят заголовками вроде «Могут ли русские спасти Европу» и «Можно ли теперь доверять российской вакцине?». Журналисты напоминают, что на внутренний рынок препарат был выпущен еще до завершения клинических испытаний, и некоторые СМИ опасаются «подтасовок Кремля».

Кампания по вакцинации между тем продолжается и в других регионах — правда, тоже медленно. На этой неделе самолет с первыми партиями препарата «Спутник V» приземлился в аэропорту Тегерана. Использование российской вакцины также было одобрено в Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Армении и Ливане. В ближайшие дни к ним, как ожидается, присоединится Египет.

Галина Дудина