Велика Россия, а уколоть некого А главное, как стало ясно после встречи Владимира Путина с правительством, и нечем

28 января президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства попросил вице-премьера Татьяну Голикову отчитаться о темпах вакцинирования. Она отчиталась, и теперь специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников вправе считать эти темпы неудовлетворительными.

После этого совещания должно было сложиться впечатление, что в России идет не то что массовая, а просто поголовная вакцинация.

— У нас массовая вакцинация стартовала 18 января этого года, планы здесь большие,— рассказал Владимир Путин.— Знаю, мне министр Мантуров (Денис Мантуров, министр промышленности и торговли.— А. К.) докладывал о том, что промышленность работает даже с опережением графика по количеству выпускаемых препаратов! Но планы, как я сказал, большие. Мы в эту кампанию прививочную, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили, мне Попова (Анна Попова, глава Роспотребнадзора.— А. К.) докладывала вчера: 68 млн. Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией.

Цифры впечатляли. Правда, это были цифры, уже достигнутые на ниве борьбы с гриппом. И цифры, которых еще только надо достичь на ниве борьбы с коронавирусом.

Господин Путин продолжил, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой:

— Как сейчас обстоит дело? Пожалуйста, Татьяна Алексеевна.

Она объяснила ему, что «заканчивается вторая неделя с того момента, когда вы дали поручение о разворачивании на территории Российской Федерации массовой вакцинации населения». Видимо, стоило предположить, что до этого вакцинация была точечной (на самом деле так и было). А, нет, до этого вакцинацию в России называли «масштабной» — и это был по всем признакам аванс для нее.

Татьяна Голикова разъяснила цель массовой вакцинации: «добиться формирования так называемого коллективного иммунитета».

— И по оценкам наших ученых,— продолжала разъяснять она, впрочем, уже в который раз,— мы должны сформировать коллективный иммунитет у 60% граждан нашей страны — за исключением граждан в возрасте до 18 лет и тех, кто переболел, то есть по факту цифра будет больше. Вы сейчас уже назвали цифру — 68 млн человек по гриппу,— по коронавирусу это практически идентичная цифра, если брать непереболевших: 68,6 млн человек.

Она оговорилась, что, «согласно законодательству Российской Федерации, вакцинация в России является бесплатной и добровольной».

Впрочем, принцип добровольности пока не дезавуирует принцип массовости, то есть на количество привившихся не влияет то, что кто-то отказывается.

Наоборот, желающих пока гораздо больше, чем самих вакцин.

— Мы, конечно же, понимаем, что отдельные недоработки при такой масштабной и срочной работе могут быть, поэтому организовали работу таким образом, чтобы мониторировать (отслеживать.— А. К.) весь процесс — от производства вакцины, расчета потребности, до получения прививки гражданами и реагирования граждан на ту организацию процесса, которая сегодня идет в стране,— аккуратно произнесла Татьяна Голикова.— Мы отслеживаем каждый этап, видим данные по каждому региону практически в режиме реального времени. Это позволяет планировать процесс и корректировать управленческие решения.

Она говорила об отдельных недоработках, которые не могли, как можно было понять, радикально или вообще как-нибудь заметно повлиять на весь процесс.

— Чуть подробнее о том, в какой точке мы сегодня находимся,— продолжила Татьяна Голикова.

Впрочем, она затем не стала говорить, в какой именно точке мы и в самом деле находимся.

— Как вы знаете, на сегодня уже налажен масштабный выпуск вакцины «Спутник V». Начато производство вакцины «ЭпиВакКорона», масштабирование которой будет достигнуто к концу февраля 2021 года. Направлена на регистрацию в Министерство здравоохранения вакцина «КовиВак» Центра Чумакова: мы ожидаем регистрацию в середине февраля и первый выпуск вакцины «КовиВак» в конце марта 2021 года,— рассказала вице-премьер.

То есть она говорила о точке, в которой мы рассчитываем находиться.

— Планируем, что в первом квартале для вакцинации граждан будет доступно около 17 млн доз вакцины. По каждой из производственных площадок мы имеем в ежедневном режиме полную картину по объемам производства, получаем информацию от каждого производителя.

Всего сегодня нарастающим итогом на утро произведено 8,2 млн доз. Для вакцинации граждан направлено в медицинские организации почти 2,7 млн доз.

И вот это наконец-то были цифры сегодняшнего дня.

И они обескуражили.

Дело в том, что цифры-то оказались ничтожными. И спасибо Татьяне Голиковой, что она не стала их скрывать.

Хотя на самом деле на эту тему есть и открытая мировая статистика. По ней:

в Соединенных Штатах на 100 человек сейчас введены 7,11 вакцины,

в Израиле — 49,13 (то есть привита половина населения.— А. К. ),

), в Великобритании — 11,25 вакцины на 100 человек,

на Мальте — 5,07,

в Сербии — 5,32,

в Бахрейне — 8,37…

У нас распределены, по ее выражению (и оно тоже очень специальное: то есть не факт, что эти вакцины поставлены, они только распределены), меньше 2,7 млн доз.

А в США, по данным международной статистической организации OWID (Our World in Data), сделаны 23,5 млн вакцин, в Великобритании — 7,8 млн… В России, по этим же данным,— чуть больше миллиона (видимо, из распределенных).

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И это при том, что именно Россия первой сообщила миру о том, что есть вакцина и что начато ее производство. Об этом было сказано еще в начале сентября прошлого года. И вскоре Владимир Путин уже предлагал «Спутник V» сотрудникам ООН с трибуны этой организации.

К тому же, если учитывать, что по-настоящему массово вакцинация идет в Москве, можно только догадываться про ситуацию в регионах. А еще лучше, видимо, не думать об этом.

— Хочу сказать, что мы фактически работаем с колес,— вице-премьер оправдывалась, понимая, конечно, все это история если еще не провала, то по крайней мере энергичного движения к нему.— Вот такая разница между объемами производства и объемами, доступными для вакцинации, объясняется необходимостью прохождения нормированных по времени процедур контроля качества и безопасности произведенных вакцин в соответствии с действующим законодательством.

Она выразила надежду на то, что все может быть лучше, но выразила ее так, что лично у меня сложилось впечатление: в ближайшие недели лучше не будет и радикально больше вакцин страна производить не сможет.

— Хочу также отметить,— заявила вице-премьер,— что график, который мы сейчас для себя сделали, корректируется. И корректируем мы его не только исходя из объемов производства, но и исходя из форм выпуска продукта, а также появления новых продуктов на рынке… Я упомянула уже вакцину «КовиВак» Центра Чумакова.

То, что она говорила дальше, подтверждало не лучшие предположения:

— Также я хочу доложить, что у нас ежедневно меняется число прививочных пунктов, оно увеличивается. Когда вы нам давали поручение, их число было чуть больше 1,3 тыс.; сейчас это уже 3098 пунктов вакцинации, и за последние сутки их количество возросло на 122, потому что мы увеличиваем объемы поставок вакцины в регионы страны.

То есть темпы таковы, что они пока заметно, в разы не повлияют на ситуацию.

Кроме того, Татьяна Голикова заверила президента, что нет никакой необходимости в специальных ковидных паспортах, тем более при поездках за границу:

— Хочу сказать, что в соответствии с законом Российской Федерации об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний единственным документом, который на сегодняшний день существует в Российской Федерации и выдается сегодня в Российской Федерации, это сертификат привитого гражданина — неважно, о какой прививке идет речь. Сейчас эта форма сертификата (Татьяна Голикова почему-то раз за разом говорила не «сертификат», а «сартификат». Возможно, она имела в виду не классический сертификат, а что-то особенное.— А. К.) утверждена Министерством здравоохранения, она выдается в прививочных пунктах.

Видимо, понимая, что граждане волнуются, будут ли их пускать за границу по нашим сартификатам и вообще, делает ли такой документ человека, поставившего вакцину, не просто человеком, Татьяна Голикова специально оговорилась:

— Комитет по чрезвычайным ситуациям Международных медико-санитарных правил Всемирной организации здравоохранения в настоящее время не рекомендует вводить требование доказательства вакцинации или иммунитета для международных поездок. Поэтому мы уже обращали на это внимание… И еще раз я хочу обратить внимание на это, особенно глав регионов…

О нецелесообразности или даже вредности введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификатов!.. Это на сегодняшний день недопустимо!

Хорошо, что сказала. И добавила:

— В то же время хочу сказать, что Всемирная организация здравоохранения приступила к работе по формированию требований к международному цифровому сертификату вакцинации. Первые рекомендации Всемирной организации здравоохранения ожидаются в конце первого квартала 2021 года. Всемирная организация здравоохранения пригласила Российскую Федерацию к активному участию в этой работе, и, естественно, наши коллеги в этой работе будут участвовать.

То есть уже полученный паспорт привитого гражданина РФ, скорее всего, будет недействителен в международном масштабе.

Но и это не точно.

Владимир Путин про ситуацию с вакцинами, которую, судя по тому, что говорила Татьяна Голикова, следовало назвать критической, ничего не сказал.

Он с удовольствием высказался о хорошем (а оно, главное, тоже есть):

— Пандемия действительно постепенно отступает. Количество заболевших сокращается; количество людей, которые, слава богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел. По летальности в целом ситуация удовлетворительная, если вообще об этом можно говорить в таких категориях, тем не менее по сравнению с другими странами это так. На 100 тыс. населения у нас примерно 12 человек заболевших, это в четыре раза меньше, чем во многих европейских странах! (То есть и безо всякой вакцины.— А. К.) Но я, говоря об этом, хочу обратить ваше внимание на то, что расслабляться преждевременно!

Тем более ему самому. Ведь он пока, судя по всему, в числе тех, кто в скромную статистику привитых граждан не входит.

А мог бы ее уже и усилить.

Андрей Колесников