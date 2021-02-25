Алиев заявил о плачевном положении Армении по вине властей страны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения никогда не была в таком плачевном положении. По его словам, к этому страну привело ее руководство. В Ереване сегодня, 25 февраля, проходят шествие сторонников премьера страны Никола Пашиняна и митинг оппозиции, которая требует его отставки.

«Армения никогда не была в таком плачевном положении. Это их руководители поставили их в такое положение. И лидеры хунты, руководившей Арменией 20 лет,— хунта Кочарян-Саргсян, и пришедшее после нее правительство»,— приводит «Радио Sputnik» цитату господина Алиева. Он добавил, что после обострившегося осенью конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан развивается, а в Армении все «обвиняют друг друга» и «огрызаются».

Напомним, после подписанного в ночь на 10 ноября мирного соглашения по Нагорному Карабаху в Армении начались народные волнения. Оппозиция стала требовать отставки Никола Пашиняна, обвиняя его в предательстве, поскольку в соответствии с соглашением часть спорных территорий отошла Азербайджану.

24 февраля заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян назвал несерьезными слова господина Пашиняна об эффективности ракет комплексов «Искандер», которые можно было бы использовать во время войны в Нагорном Карабахе. После этого Хачатрян был уволен по указу Никола Пашиняна. Генштаб Армении в связи с решением об увольнении требует отставки Никола Пашиняна. В ответ армянский премьер уволил также главу Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников выйти на площадь Республики.

О политической ситуации в Армении — в материале “Ъ” «"У Пашиняна есть последний шанс уйти политическим путем без потрясений"».