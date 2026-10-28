ЕК согласилась выдать Венгрии €5,4 млрд по оборонному кредиту

В фонде программы, по словам господина Ренье, остается €21 млрд. «Можно ожидать, что в какой-то момент Еврокомиссия свяжется с государствами-членами по поводу этих неиспользованных средств»,— добавил он. О каких странах идет речь, не уточняется.