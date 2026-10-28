ЕК согласилась выдать Венгрии €5,4 млрд по оборонному кредиту
Европейская комиссия согласовала план, который предусматривает выделение кредита в €5,4 млрд для Венгрии по программе финансирования обороны Security Action for Europe (SAFE). Финально утверждать его будет Европейский совет, сообщил на брифинге представитель ЕК Тома Ренье.
В фонде программы, по словам господина Ренье, остается €21 млрд. «Можно ожидать, что в какой-то момент Еврокомиссия свяжется с государствами-членами по поводу этих неиспользованных средств»,— добавил он. О каких странах идет речь, не уточняется.
Программа SAFE была запущена в 2025 году с изначальным бюджетом в €150 млрд. Она направлена на финансирование из бюджета ЕС проектов по производству и совместным закупкам оружия европейскими странами. По данным портала Euractiv, ЕС рассматривает использование оставшейся суммы для финансирования Украины.