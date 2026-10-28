Гонщикам урезают электричество

На выходе, как полагают в FIA, команды «Формулы-1» должны получить гораздо более легкие, похудевшие на 80 кг (на старте заправленные машины весят около 900 кг), в основном за счет уменьшения веса аккумуляторов, куда более послушные машины. Те, что используются сейчас, гонщики не раз сравнивали с пикапами. Но куда больше габаритов машин, а они действительно большие (5,5 м в длину и 2 м в ширину — примерно как Mercedes S-Class), гонщиков расстраивает то, что гибридная суть силовых установок не позволяет им просто гоняться, вынуждая вместо этого думать о заряде батарей. Например, двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо называл нынешний чемпионат «гонкой батареек», отмечая, что даже самые интересные скоростные повороты превратились из мест для обгона в участки для зарядки аккумуляторов, а четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен назвал современную «Формулу-1» «"Формулой-E" (гоночная серия на электрокарах.— “Ъ”) на стероидах».