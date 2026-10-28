Гонщикам урезают электричество
FIA разработала новый моторный регламент для «Формулы-1»
Международная автомобильная федерация (FIA) разослала всем производителям силовых установок для машин «Формулы-1» план изменений в моторном регламенте. Он предусматривает, в частности, возвращение к двигателям V8, уменьшение влияния электрической части силовых установок, снижение их стоимости. К тому же машины должны стать на 80 кг легче. Все это позволит создать более пилотажные автомобили. Те, на которых гонщики выступают сейчас, они считают не соответствующими духу гонок.
Производители моторов для машин «Формулы-1», а среди них Mercedes, Ferrari, Audi, Honda и Red Bull (в сотрудничестве с Ford), получили на этой неделе, как сообщает BBC, от FIA проект нового моторного регламента самой престижной гоночной серии мира. Он составлен по итогам обсуждений один на один между FIA и производителями. Предлагаемые изменения можно назвать масштабными, способными остановить волну критики, которой гонщики подвергают нынешние двигатели.
С текущего сезона «Формула-1» использует гибридные силовые установки, в которых бензиновая (представлена турбированным двигателем V6 объемом 1,6 литра) и электрическая части выдают примерно равную мощность (гибриды были и раньше, но вклад электромоторов в них был в разы ниже).
В новом регламенте предлагается вернуться к использованию моторов V8, которые были стандартом серии в период с 2006 по 2013 годы. Отдача электрической части должна быть значительно снижена.
Нынешние силовые установки за счет электротяги могут давать на пике прибавку до 350 кВт (475 лошадиных сил). В новой версии правил предложено ограничить отдачу до 200 кВт (272 л. с.). Только половина будет доступна гонщику постоянно. Оставшуюся мощность он сможет использовать в специальных режимах. Например, для выполнения обгона.
FIA отказалась от первоначальной, выдвинутой ее президентом Мохаммедом бен Сулайемом идеи вернуться именно к атмосферным V8. Турбину в ДВС, хоть и выдающую не такое высокое, как сейчас, давление, планируется сохранить. На этом настаивают производители двигателей. Они указали на то, что атмосферные V8 уже не соответствуют принципу road relevance (под «дорожной релевантностью» понимают практическую применимость гоночных технологий в серийном автомобилестроении), поскольку они менее эффективны и более прожорливы. А вкладывать значительные средства в технологии без возможности использовать наработки в основном бизнесе они не хотят.
В документе, разосланном производителям, предложено два варианта перехода. Первый сводится к тому, чтобы «добавить» к существующим V6 еще два цилиндра, одновременно уменьшив в размере кинетический мотор-генератор (MGU-K) — самую дорогую часть установки. Получится мотор объемом примерно 2,1 литра. Второй, более радикальный, предусматривает выбор некоего стороннего поставщика референтного (базового) мотора, который производители могли бы самостоятельно совершенствовать. На первый взгляд, второй вариант выглядит неплохо, но, как уверяют источники BBC, производители его вряд ли примут. Во-первых, поскольку все, за исключением Honda, являются владельцами собственных команд «Формулы-1», они не хотят лишаться возможности в полной мере использовать свои наработки. Во-вторых, аргумент FIA о том, что привлечение стороннего поставщика базовых моторов позволит снизить расходы, нивелируется намерением самой же FIA резко ограничить потолок трат на разработку силовых установок.
На выходе, как полагают в FIA, команды «Формулы-1» должны получить гораздо более легкие, похудевшие на 80 кг (на старте заправленные машины весят около 900 кг), в основном за счет уменьшения веса аккумуляторов, куда более послушные машины. Те, что используются сейчас, гонщики не раз сравнивали с пикапами. Но куда больше габаритов машин, а они действительно большие (5,5 м в длину и 2 м в ширину — примерно как Mercedes S-Class), гонщиков расстраивает то, что гибридная суть силовых установок не позволяет им просто гоняться, вынуждая вместо этого думать о заряде батарей. Например, двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо называл нынешний чемпионат «гонкой батареек», отмечая, что даже самые интересные скоростные повороты превратились из мест для обгона в участки для зарядки аккумуляторов, а четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен назвал современную «Формулу-1» «"Формулой-E" (гоночная серия на электрокарах.— “Ъ”) на стероидах».
Быстрого избавления от недостатков электромоторов в «Формуле-1» ждать не стоит. FIA связана контрактами с командами и владельцем коммерческих прав на серию (американская Liberty Media) и до 2030 года должна сохранять нынешний регламент. В мае этого года об этом говорил и Мохаммед бен Сулайем. Но тогда же он отметил, что уже в 2031 году у FIA будут развязаны руки. Президент FIA добавил, что он вообще фанат атмосферных V10 на 3 литра, но отметил, что почти никто такие моторы уже не делает.