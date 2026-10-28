Кругосветный круиз Villa Vie Odyssey остановили из-за цен на горючее
Американский круизный лайнер Villa Vie Odyssey прекратил кругосветное путешествие из-за резкого подорожания горючего. Как сообщает CNN, всех пассажиров — 203 человека — высадили в порту Сиануквиль (Камбоджа).
Компания-оператор Villa Vie Residences объяснила, что из-за конфликта в Персидском заливе расходы на горючее из расчета на одну каюту выросли с $1,8 тыс. до $6–8 тыс. в месяц. Компания не готова перекладывать увеличившиеся расходы на пассажиров, но и сама их покрыть не способна. Оператор в течение 60 дней намерен продумать решение проблемы, «но ничего не обещает». Высаженным на берег пассажирам компания оплатила только временное жилье и местный транспорт.
Кругосветка Villa Vie Odyssey стартовала в октябре 2024 года. Оператор кроме прочего рекламировал круиз как возможность уехать из США тем, кто недоволен приходом к власти Дональда Трампа, и путешествовать в ожидании следующих выборов. По плану лайнер должен был посетить более 425 портов в 147 странах на 7 континентах. Каюты на лайнере можно было или приобрести в собственность (цены начинались от $120 тыс.), или взять в аренду от $3,5 тыс. в месяц. Большинство пассажиров составляли граждане США и Канады.