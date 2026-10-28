Орешкин заявил о планах США построить на Аляске СПГ-завод на основе технологий РФ
США заинтересованы построить на Аляске СПГ-завод на основе российской линии сжижения газа, поскольку это будет экономически эффективнее американской технологии. Об этом заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на встрече с участниками медиафорума Россия-Африка.
Линия сжижения газа — это комплекс взаимосвязанного оборудования, который очищает, осушает, охлаждает и сжижает природный газ.
Господин Орешкин отметил, что Россия первой создала «технологию по производству заводов под ключ» на платформах, расположенных в прибрежных водах. Такие платформы собирают в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области. Это первый в мире завод по серийному производству плавучих железобетонных оснований гравитационного типа. Предприятие принадлежит ПАО «НОВАТЭК».
«Использование таких платформ на Аляске сейчас активно обсуждается, и американские партнеры понимают, что использование российских технологических решений дает гораздо более эффективную экономику, чем те решения, которые есть сейчас у самих США»,— сказал Максим Орешкин (цитата по «РИА Новости»).