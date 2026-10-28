Орешкин заявил о планах США построить на Аляске СПГ-завод на основе технологий РФ

«Использование таких платформ на Аляске сейчас активно обсуждается, и американские партнеры понимают, что использование российских технологических решений дает гораздо более эффективную экономику, чем те решения, которые есть сейчас у самих США»,— сказал Максим Орешкин (цитата по «РИА Новости»).