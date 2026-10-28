Bloomberg: союзники США на 60% сократили покупку американских облигаций

Как отмечает Bloomberg, на ситуацию могут влиять несколько факторов. Среди них — слабость национальных валют, рост доходности каких-то активов на внутренних рынках, повышение спроса на акции, а также беспокойство по поводу политики США. В Южной Корее, где за последнее время сильно выросли акции местных производителей чипов, инвесторы активно вкладывались в них. «Рынок казначейских облигации теряет не иностранных покупателей как таковых — он теряет тех, кто покупал их автоматически»,— считает аналитик американской компании по управлению активами State Street Investment Management Масахико Лоо.