Bloomberg: союзники США на 60% сократили покупку американских облигаций
В первые восемь месяцев 2026 года дружественные США страны инвестировали в казначейские облигации США $174,3 млрд. Это на 60% меньше, чем за аналогичный период 2025-го. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Министерства финансов и Госдепартамента США. Как отмечает агентство, это самый низкий уровень таких инвестиций с 2021 года. Тогда они составляли чуть более $80 млрд.
Bloomberg сообщает, что наиболее существенно снижение в случае с американскими союзниками в Азии. Япония, крупнейший иностранный держатель американских облигаций, приобрела их на $389 млн — на 99% меньше, чем годом ранее. Тайвань и Южная Корея не приобретали, а продавали казначейские облигации США. В случае с Южной Кореей продажи были рекордными с 1977 года — $23,8 млрд.
Как отмечает Bloomberg, на ситуацию могут влиять несколько факторов. Среди них — слабость национальных валют, рост доходности каких-то активов на внутренних рынках, повышение спроса на акции, а также беспокойство по поводу политики США. В Южной Корее, где за последнее время сильно выросли акции местных производителей чипов, инвесторы активно вкладывались в них. «Рынок казначейских облигации теряет не иностранных покупателей как таковых — он теряет тех, кто покупал их автоматически»,— считает аналитик американской компании по управлению активами State Street Investment Management Масахико Лоо.