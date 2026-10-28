Скидки вернули на колеса

Программа льготного автокредитования рассчитана на семьи с детьми, медиков, учителей, участников СВО и их семей, граждан с инвалидностью, а также семьи с ребенком, живущие на Дальнем Востоке. Для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, произведенных в России, базовая скидка по программе составляет 20% от его стоимости, для жителей Дальнего Востока — 25%. Машина должна стоить до 2 млн руб. и набирать не менее 2 тыс. баллов за локализацию в соответствии с постановлением правительства №719. Такому требованию, в частности, соответствуют модели Lada, «УАЗ», «ГАЗ» (полной массой до 3,5 тонны) и «Москвич-3». На электромобили требования по уровню локализации и цене не распространяются. В этом сегменте предусмотрена скидка в 35% от стоимости электромобиля, но не более 925 тыс. руб. В программу включены бренды «Москвич», Evolute, Voyah и «Амберавто А5».