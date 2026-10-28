Скидки вернули на колеса
Программы льготного автокредитования и лизинга возобновятся в декабре
Правительство решило возобновить с 1 декабря программы льготного автокредитования и лизинга, лимиты на которые были исчерпаны досрочно. Средства будут направлены из бюджета на 2027 год, по которому на эти меры поддержки предусмотрено 24 млрд руб., в два раза меньше, чем в 2026 году. Минпромторг, впрочем, еще рассчитывает увеличить лимиты. По оценкам экспертов, приостановка действия программ уже могла замедлить продажи ряда брендов.
Программы льготного автокредитования и лизинга будут возобновлены с 1 декабря, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на правительственном часе в Совете федерации 28 октября. «Министерство промышленности и торговли, Министерство финансов внесли в правительство предложение, мы это поддержали»,— цитирует чиновника «Интерфакс». Как уточнил господин Мантуров, программы будут возобновлены из лимитов 2027 года.
В Минпромторге 30 сентября сообщили, что лимит бюджетных ассигнований по программам освоен досрочно, при поддержке льготных кредитов приобретено 123 тыс. машин, льготного лизинга — 54,8 тыс. штук. В бюджете на 2026 год на льготное автокредитование было заложено 20 млрд руб., на льготный лизинг — 30 млрд руб.
В проекте бюджета на 2027 год на льготное автокредитование предусмотрено 7 млрд руб., на льготный лизинг — 17 млрд руб.
Таким образом, объем выделенных по двум программам средств сокращен в два раза. В октябре глава Минпромторга Антон Алиханов говорил, что министерство «будет рассматривать и предлагать все возможные варианты», чтобы увеличить финансирование. Второе чтение проекта бюджета в Госдуме назначено на 29 октября.
Программа льготного автокредитования рассчитана на семьи с детьми, медиков, учителей, участников СВО и их семей, граждан с инвалидностью, а также семьи с ребенком, живущие на Дальнем Востоке. Для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, произведенных в России, базовая скидка по программе составляет 20% от его стоимости, для жителей Дальнего Востока — 25%. Машина должна стоить до 2 млн руб. и набирать не менее 2 тыс. баллов за локализацию в соответствии с постановлением правительства №719. Такому требованию, в частности, соответствуют модели Lada, «УАЗ», «ГАЗ» (полной массой до 3,5 тонны) и «Москвич-3». На электромобили требования по уровню локализации и цене не распространяются. В этом сегменте предусмотрена скидка в 35% от стоимости электромобиля, но не более 925 тыс. руб. В программу включены бренды «Москвич», Evolute, Voyah и «Амберавто А5».
Как отмечал партнер SBS Дмитрий Бабанский, почти 95% автомобилей покупается в кредит, доля льготного кредитования — менее 20%, потому приостановка программ — сдерживающий фактор для авторынка.
Как оценивали в Минпромторге, продажи АвтоВАЗа без программы льготного автокредитования до конца года могут снизиться на 20–25%.
По оценкам гендиректора «Автостата» Сергея Целикова, основное влияние приостановка программ могла оказать на продажи АвтоВАЗа, «Москвича» и Evolute. Кроме того, отмечал эксперт, это может затруднить начало реализации нового российского электромобиля «Атом», стоимость которого без программы господдержки повышается с 3,05 млн руб. до почти 4 млн руб. Как обратил внимание господин Целиков, после приостановки господдержки «Москвич» уступил по продажам марке Volga: за 5–25 октября было реализовано 694 автомобиля «Москвич» и 793 машины Volga.
По итогам сентября продажи новых легковых автомобилей в сентябре выросли на 0,1% год к году и на 7,4% относительно августа, до 122,8 тыс. штук, подсчитывал «Автостат» со ссылкой на данные ППК. Как уточняли в агентстве, это лучший результат для рынка с начала 2026 года. По итогам января—сентября реализация новых автомобилей увеличилась на 8% год к году, до 967,8 тыс. штук. В октябре, прогнозировал Сергей Целиков, продажи могут выйти на уровень около 130 тыс. штук, но будут ниже, чем годом ранее, когда из-за ажиотажа, вызванного ожиданием повышения утилизационного сбора, реализация подскочила до 165,7 тыс. машин.