Токаев призвал реформировать систему госуправления Казахстана

«После вступления Конституции в законную силу политическая система нашей страны полностью обновилась. В связи с этим усложнились и задачи, стоящие перед государственными органами»,— пояснил Касым-Жомарт Токаев в ежегодном послании к народу (цитата по Bag.kz). «В этом процессе одной из главных задач должно стать повышение эффективности работы всего государственного аппарата и каждого государственного служащего»,— подчеркнул он.