Токаев призвал реформировать систему госуправления Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости реформирования системы государственного управления. В частности, он призвал стимулировать госорганы выдвигать «рациональные инициативы» и самостоятельно принимать решения.
«После вступления Конституции в законную силу политическая система нашей страны полностью обновилась. В связи с этим усложнились и задачи, стоящие перед государственными органами»,— пояснил Касым-Жомарт Токаев в ежегодном послании к народу (цитата по Bag.kz). «В этом процессе одной из главных задач должно стать повышение эффективности работы всего государственного аппарата и каждого государственного служащего»,— подчеркнул он.
15 марта в Казахстане прошел инициированный президентом референдум по новой конституции, принятие которой поддержали 87,15%. Вместо двухпалатного парламента теперь будет однопалатный, а также вернется должность вице-президента — второго человека в стране. Власти объясняют эти изменения запросом общества и необходимостью «создать государство для человека».