«Барселона» оштрафована на €602 по «делу Альвареса»

В этом сезоне аргентинец провел девять матчей за «Атлетико» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи. Контракт Альвареса с мадридцами длится до июня 2030 года. Аргентинский нападающий перешел в состав «Атлетико» в августе 2024 года на шесть лет в рамках сделки с английским «Манчестер Сити» за €95 млн.