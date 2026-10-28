«Барселона» оштрафована на €602 по «делу Альвареса»
Королевская федерация футбола Испании (RFEF) оштрафовала лидера чемпионата страны «Барселону» на €602. Решение принято после рассмотрения жалобы на нарушение статьи 133 регламента RFEF, поданной другим испанским грандом — мадридским «Атлетико».
Причиной наказания действующих чемпионов страны стали попытки переманить нападающего «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса без предварительного письменного уведомления о контактах с ним.
Также мадридцы направили жалобу в Международную федерацию футбола (FIFA), но, из-за отсутствия юрисдикции в данном вопросе со стороны международных футбольных властей, разбирательство по иску «Атлетико» начато не было.
Одной из главных тем прошедшего летнего трансферного окна стал возможный переход Альвареса из «Атлетико» в «Барселону». Чемпион мира 2022 года и серебряный призер прошедшего турнира после победы над Австрией на групповом этапе чемпионата мира заявлял, что хочет покинуть мадридцев, «чтобы реализовать свою мечту».
В этом сезоне аргентинец провел девять матчей за «Атлетико» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи. Контракт Альвареса с мадридцами длится до июня 2030 года. Аргентинский нападающий перешел в состав «Атлетико» в августе 2024 года на шесть лет в рамках сделки с английским «Манчестер Сити» за €95 млн.