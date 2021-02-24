Мордашов сместил Потанина с первой строчки рейтинга российских миллиардеров Forbes

Состояние основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова и его семьи по оценке рейтинга Forbes Real-Time достигло $29,2 млрд. Господин Мордашов обошел в рейтинге основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина, состояние которого оценивается в $28,8 млрд, и стал наиболее состоятельным бизнесменом России.

Состояние господина Потанина, по оценкам издания, снизилось за сутки на $1,1 млрд (–3,82%), состояние семьи Мордашовых — на $35 млн (–0,12%). Миллиардеры занимают 51-е и 48-е место в мировом рейтинге соответственно.

Отметим, что 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике «Норникеля» произошло обрушение, унесшее жизни трех человек, а 24 февраля компания из-за подтопления частично приостановила работу ключевых объектов Заполярного филиала — рудников Октябрьский и Таймырский. Директор Норильской обогатительной фабрики был задержан ранее сегодня.

В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) позволила сыну Алексея Мордашова Кириллу увеличить долю в «КН-Холдинг» (владеет долями в золотодобывающей компании Nordgold и туроператоре TUI) до 100%. Ранее компания на равных долях принадлежала двум сыновьям бизнесмена — Кириллу и Никите Мордашовым. Ранее Forbes сообщал, что Никита Мордашов был отчислен из Высшей школы экономики, после чего его отправили служить в армию. Представитель семьи Мордашовых сообщил о техническом характере сделки.

Об авариях на объектах «Норникеля» — в материале “Ъ” «"Норникелю" подтопило рудники».