Директора фабрики «Норникеля» задержали после гибели трех человек при обрушении

Директора Норильской обогатительной фабрики, где в ночь на 20 февраля три человека погибли из-за обрушения, задержали по делу о нарушении правил безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ), сообщил Следственный комитет России (СКР). По версии следствия, директор не приостановил работы, хотя знал об «аварийном и ограниченно работоспособном состоянии элементов» здания дробильного цеха. Его имя СКР не приводит.

Норильская обогатительная фабрика с 2016 года входит в ООО «Медвежий ручей». Директор ООО — Анатолий Михайлов, указано в данных «СПАРК-Интерфакса».

«Длительное бездействие ответственных должностных лиц, в настоящее время имеющих статус подозреваемых, привело к дальнейшему ухудшению технического состояния эксплуатируемых объектов и обрушению части элементов конструкции цеха, под обломками которого погибли трое сотрудников подрядной организации»,— говорится на сайте СКР.

В ночь на 20 февраля из-за обрушения конструкции восемь работников, которые проводили в здании ремонт, оказались под завалами. Площадь обрушения составила около 1 тыс. кв. м. СКР возбудил уголовное дело ст. 216 УК РФ. Фабрика продолжила работу с ограничениями, связанными с проведением аварийно-спасательных работ. Президент «Норникеля» Владимир Потанин назвал вероятной причиной обрушения нарушение техники безопасности. Он отмечал, что усилия компании в вопросах промышленной безопасности недостаточны.

Это не первая авария на предприятиях «Норникеля» за последний год. В мае 2020 года из-за разлива дизельного топлива из одного из резервуаров под Норильском в местные воды и грунт попало около 21 тыс. т топлива. В феврале 2021 года по иску Росприроднадзора суд взыскал с компании рекордные 146 млрд руб. в качестве штрафа.

Об аварии на обогатительной фабрике — в материале “Ъ” «Цех не выдержал реконструкции».